颱風後急凍！鳳凰傍晚登陸恆春半島 明起降溫、下週迎入秋以來最低溫

鳳凰颱風12日7時的中心位置在北緯 21.4 度，東經 119.3 度，即在鵝鑾鼻的西南西方約 170 公里之處，以每小時14轉27公里速度，向東北東轉東北進行。氣象署提供



鳳凰颱風持續靠近台灣本島，將成為台灣睽違58年以來，首度在11月於西南部登陸的颱風，受到颱風外圍環流和東北季風共伴效應，迎風面宜蘭昨日（11/11）至今日（11/12）清晨2天累積雨量高達805毫米，氣象署一早也對北北基宜、花東地區及屏東發布豪雨特報，目前基隆北海岸、花東和南部地區仍有陣雨，西半部、宜蘭沿海也有強風、長浪發生。氣象署指出，鳳凰路徑持續南修，預估今日傍晚會接近恆春半島並登陸穿越，朝台東往東北出海。氣象專家指出，明日（11/13）颱風遠離後氣溫略降，下週將創入秋以來新低溫。

台灣睽違58年，首度迎來11月自西南部登陸的颱風。翻攝自臉書林老師氣象站

氣象署指出，鳳凰颱風今日清晨6時位於鵝鑾鼻西南西方170公里處，朝台灣南部前進，目前暴風圈已進入台灣南部陸地，雲林、南投、花蓮以南及南部地區應嚴加戒備，不過目前強度持續減弱為輕度颱風，不排除會再降為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

氣象署表示，受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、花東和南部地區仍有陣雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，應留意坍方、落石及溪水暴漲，並避免前往山區活動，桃園至苗栗，以及中部地區也有局部短暫陣雨。

氣象署發布豪大雨特報。氣象署提供

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文提醒，今日颱風中心就有機會在屏東沿海一帶登陸，雖然颱風強度已降為輕度，暴風圈也有持續縮小的趨勢，但南部與東部地區仍位於主要影響半徑之內，仍應加強戒備。若行進方向及速度不改變的話，預計今晚至明日清晨就會解除海上及陸上警戒。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，這兩日鳳凰颱風對台降下超過1千毫米的「最大致災降雨」，傍晚自台灣南端登陸時，颱風中心附近未必伴隨最大降雨及強風，而是不定時發生在被地形扭曲、不對稱的雨帶上，預計週四鳳凰持續減弱遠離。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明日鳳凰持續減弱遠離，偏北風略增強，氣溫略降，苗栗以北、宜蘭仍有局部雨，其他地區好轉。週五（11/14）北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴。週六、週日（11/15、16）各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨機率，下週一（11/17）入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨、氣溫逐漸下降，下週二（11/18）晚間至下週三（11/19）清晨將創下入秋以來最低溫。

今日氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至25度。澎湖陰短暫陣雨，氣溫22至25度；金門陰短暫陣雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫17至20度。

縣市預報。氣象署提供

