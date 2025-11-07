颱風恐來襲！漂流木堆滿宜蘭海岸害跌倒、漁網被勾破 光復做好防颱準備

颱風過後的宜蘭海岸線佈滿漂流木與垃圾，嚴重影響當地漁民的捕鰻苗作業。宜蘭壯圍、五結海灘從11月開始進入捕鰻苗季節，但近期受颱風與東北季風影響，大量漂流木與垃圾堆積在海灘上，不僅造成漁民作業困難，更可能危及生命安全。縣府已啟動清除作業，預計需要一週時間完成。同時，花蓮光復地區的居民也嚴陣以待，防範堰塞湖可能帶來的災情，鄉公所已啟動應變計畫。

鳳凰恐侵襲，宜蘭清理漂流木，光復準備防颱。(圖／TVBS)

宜蘭海灘上的漂流木堆積情況嚴重，海邊的浪花不斷打上岸邊，往旁邊一看，海灘上堆滿漂流木，不時還有瓶罐垃圾。當地民眾表示，漂流木數量眾多，有時候採集時甚至會跌倒。宜蘭壯圍、五結海灘從11月開始進入捕鰻苗的季節，許多漁民在海灘架設起蒙古包，深夜就會下海撈取這些被稱為「黑金」的鰻苗。然而，這陣子颱風外加東北季風的影響，導致宜蘭海岸線佈滿漂流木和垃圾，讓不少漁民抱怨嚴重影響作業。漁民表示，當地已開始清理漂流木，擔心漂流木會卡到網子，認為清除漂流木比較好。

這些漂流木不僅影響漁民的作業，更可能危及他們的生命安全。宜蘭縣政府樹藝景觀所長林芳民表示，縣府已在週一與林保署會勘過，現在已啟動漂流木的清理程序，當天就開始進場整理，估計需要一週時間完成清理工作。然而，下週鳳凰颱風可能來勢洶洶，清理工作正在與時間賽跑。同時，花蓮光復地區也繃緊神經，擔心堰塞湖再次造成災情。當地居民已做好準備，包括堆起沙包、到市場採買。

