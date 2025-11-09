颱風恐直撲台中 盧秀燕：12處掩埋場全加固

▲台中市長盧秀燕說，12處垃圾衛生掩埋場目前都已經鋪上防水布、釘上鉚釘，並再加沙包。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 中央氣象署預測颱風「鳳凰」將升級為強颱，預計最快明（10）日發布海上颱風警報、週二（11日）發布陸上颱風警報，由於預測會從西半部登陸，台中市政府今天應變中心三級開設，下午召開「鳳凰颱風災害應變中心第一次工作會議」，市長盧秀燕將親自主持。針對非洲豬瘟12處垃圾衛生掩埋場，盧秀燕說，目前都已經鋪上防水布、釘上鉚釘，並再加沙包。

中央氣象署預報員張承傳下午指出，鳳凰颱風下午2時位置在鵝鑾鼻南南東方820公里海面上，目前為中度颱風上限，預計今晚以中颱強度登陸呂宋島，明天進入南海，周二開始北轉朝台灣海峽前進，周三、周四進入台灣海峽，通過台灣地區，目前登陸地點西半部都有機會。明、後天大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，周三大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區。

氣象署預測鳳凰颱風將可能從中部登陸，台中市政府今天將成立災害應變中心，下午則將召開第一次會議，由盧秀燕親自主持。

盧秀燕受訪時說，這次颱風非常特殊，我們提前兩天開始進行整備，這次颱風為何不一樣？首先，它是從西部過來，過去颱風都是從東部、南部過來，台中因為有中央山脈保護，使得影響時間會比其他地區稍微晚一點，但這次是從西部來，從目前趨勢看來，有可能從中部登陸，也因此必須提早整備，加強戒備。

針對非洲豬瘟12處垃圾衛生掩埋場，盧秀燕也提及，颱風消息一出，我們就已經跟中央一起討論，同時得到中央的指導，這些掩埋場有按照相關的規定進行加固作業，包括上面鋪上防水布、釘上鉚釘，並再加沙包。感謝中央指導，現在已經大致完成，從昨天開始就連夜利用假日，開始進行相關加固作業。這兩天會再加強巡視，看還有沒有其他地方需要加強補足。

