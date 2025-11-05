颱風才走就帶團溯溪！女高生「捲漩渦」溺斃 負責人、教練420萬換緩刑

記者羅欣怡／新竹報導

新竹邊姓男子經營武林帖開發有限公司，去年在新竹縣尖石鄉錦屏溪舉辦夏令營活動，一名黃姓女學員不幸遭漩流捲入溺斃。新竹地方法院審理後，認定負責人邊姓男子及兩名教練疏於安全管理、延誤急救，依過失致死罪判邊男有期徒刑1年4月，緩刑5年，並須賠償被害家屬新台幣400萬元。

判決書指出，邊男於去年7月舉辦夏令營，共有15名學員、年齡介於6至12歲，但僅安排徐姓與張姓兩名教練帶隊，且徐男溯溪證照已過期，張男更無相關資格，顯與安全規定不符。

法院調查，案發當日（7月31日）適逢凱米颱風降雨，錦屏溪A點水深達144至152公分，河道狹窄並出現漩流，明顯不宜進行溯溪活動。然而兩名教練僅試滑三次便讓學員下水，黃姓女學員入水後未再浮出，雖立即搜尋仍未尋獲。

隨後其他教練尋獲黃女並帶回營地，但邊男及兩名教練未立即施作心肺復甦術（CPR），僅等待119救護人員到場，導致錯失黃女黃金急救時間，最終不治身亡。

法官認為，邊男與兩名教練明知溯溪活動具高度風險，仍未妥善評估環境與配置人力，欠缺專業判斷與風險意識，致釀悲劇。雖三人事後與家屬達成和解，但已造成無法挽回的結果。

新竹地院依過失致死罪判邊男1年4月徒刑、緩刑5年，須賠償家屬400萬元；徐男判刑9月、緩刑5年，須賠償120萬元；張男判刑7月、緩刑5年，須賠償100萬元。法院並明確指出，若未依約履行賠償義務，得撤銷緩刑，須入監服刑。

