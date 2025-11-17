颱風接連襲菲 慈濟勘災捐贈藥品

11月初，菲律賓中部，宿務及奧羅拉兩個省，接連遭遇海鷗及鳳凰颱風的侵襲，慈濟志工奔走在災區最前線，上個星期兵分兩路，一隊人馬由執行長楊國英率領，前往宿務，親手捐贈了100公斤的藥品給當地衛生站，支援災後急需的醫療服務。另一隊則由副執行長莊黎媛帶領，到了奧羅拉省，勘查鳳凰颱風肆虐後的幾個重災區，志工目前也積極在統整兩個省的受災名冊，希望能儘快為居民提供必要的援助。

被連根拔起的樹木，還有一堆被強風暴雨吹垮的家園，這些都是鳳凰颱風在菲律賓奧羅拉省肆虐過後的慘況，災後第三天，慈濟各據點志工組成勘災小組前往勘察。

受災戶 伊莉莎白：「靠近那棵樹倒的地方，就是我們家剩下的樣子，我們的房子原本在那邊，而我們現在只能搭起帳棚，當臨時住所 至少讓孩子們，還有個遮風避雨的地方，我們擠在一起這樣睡，只為了能在帳棚裡勉強躺下。」

緊鄰海岸邊的社區，幾乎沒有一戶的家是完整的，居民平常用以維生的漁船，現在也支離破碎，志工來訪，先送上能果腹的麵包。

受災 戶琳達：「我只告訴自己 把擔憂交給上帝，我知道援助一定會到來，幫助我們重新站起來，謝謝你們來 很高興你們，願意再一次支持我們。」

這裡多數的居民，都不是第一次在颱風後受災，2022年的奧鹿颱風，就曾摧毀過他們的家園，然而菲律賓居民一向樂觀，即使現在一無所有，他們仍對家園重建抱有希望。

受災戶 丹尼斯：「我們只希望能有一個家可住，那是我們目前唯一的夢想，任何失去家園的人都會想要，有個房子 尤其對我們家來說，我們有6個孩子 有些還在念書，還很小 我們唯一的夢想，就是重建我們的家。」

慈濟志工 莊黎媛：「全毀的一些房屋真的是，滿多的 那往後他們居住的，這些地方應該會被遷移，慈濟這邊來看(勘災)，我們會細心地評估，如何真正地幫助到他們。」

除了被鳳凰颱風侵襲的奧羅拉省，還有之前也受海鷗颱風重創的宿務省，菲律賓慈濟志工都同步在進行災後勘查及造冊，期待都能盡快為他們提供到必要的援助。

