颱風接連襲菲 重創宿務接力關懷

需要大家集氣還有祝福的地方，包含菲律賓的宿務，不久之前，海鷗颱風重擊中部幾個省分，其中，宿務省災情最為嚴重，當地慈濟志工，辦理急難發放，也替災民加油打氣，重建的路上，他們並不孤單。

眾人圍觀下，哭悼被大水沖沒的家。海鷗颱風剛從菲律賓離開，就有一堆殘局等著她來收拾。

受災民眾 洛里娜：「現在我們沒有失去希望，即使我們的房子沒了，希望仍在。」

這大概是熱帶島民獨有的樂觀吧，能搶回來的東西不多，只剩這些泡過泥水的衣物，不過當務之急，還是吃飯的事比較重要。

聽聞宿務省塔里薩伊市，慈濟要舉辦慈善發放，洛里娜跟著人潮現身，一人扛下一大袋物資，裝著糧食，跟價值5千多塊台幣的披索，有了錢跟物資傍身，心裡懸空的大石總算放下。

受災民眾 洛里娜：「我們不能再回到原來的地方，所以我們現在的計畫是，利用收到的錢來創業，做個小生意。」

她的遭遇只是冰山一角，受到重創家庭太多太多。菲律賓是颱風頻仍的國家，有些人運氣真的很背，這位男子從前因颱風而搬家，想不到這一次又被海鷗追著打。

受災民眾 賈辛托：「與海鷗颱風相比，颱風尤蘭達(海燕)要強大得多，當時有許多房屋被摧毀，甚至我們整個城市都遭到破壞，幸好慈濟在那裡幫助我們。」

從地震到颱風的連續扣門，今年是菲律賓多災多難的一年，在最絕望、孤獨的時刻，把大家召集在一塊，絕不讓任何人成為災後的寒冬裡，落單的那一個。

