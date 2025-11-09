颱風接連襲！ 北海岸漁民難出海害漁獲少

遊客把握颱風前好天氣到萬里大吃螃蟹。（圖／東森新聞）





颱風逼近，漁民擔心接下來風浪太大，稍早趕緊把船開回港內卸下漁獲，而新北野柳漁港，水產業者無奈的說，前兩周因為東北季風沒出海，接下來又有颱風，不只產量變少，螃蟹體型也落差很大。

大力剪開蟹腳，新鮮甜美的蟹肉立刻蹦出來，一大口咬下超美味，遊客把握颱風前好天氣到萬里大吃螃蟹。遊客：「趁著秋天今天天氣還不錯，就趕快來趁天氣好，趕快過來吃一下，我們今天點了四隻（三點蟹），大概一千兩百多一點。」

遊客：「我們只有點花蟹而已，因為我們比較喜歡吃花蟹，因為花蟹的肉，比較嫩比較好吃。」

除了一些遊客比較早來，已經在大快朵頤，還有不少人中午才到，趕快挑選自己喜歡的，但前兩周才因東北季風影響，北台灣風雨交加浪況差，無法出海捕蝦蟹，緊接著又有颱風，產量和大小都有落差。

近期風雨不斷，海產量明顯變少，就有螃蟹大小都也明顯差異，即便是店家按斤販賣，但整籃裡面體型真的差很大。以9號在萬里，野柳漁港的螃蟹來說，三點蟹一斤約500元，石蟳也是500元左右，最貴的是花蟹，一斤要價1200元，但捕撈的數量差很多，也讓業者很無奈。

水產攤業者：「就是很少你看，只有幾隻而已，我們今年賣比較少次，為什麼就天氣都不好啊，好幾個月都沒有好天氣。」

颱風逐漸逼近台灣，不只海鮮業者很緊張，漁民們更是超前部署，9號一早，漁民加快腳步，將一籃一籃的漁貨運下來，秤斤標價冷凍拍賣，就怕颱風一來風浪大有危險，趕快回港口卸貨。

基隆漁會總幹事陳文欽：「今天大概所有的漁船，大概通通要進港了，準備開始防颱，防颱的措施，晚上以後我看都不能出港，只有進港沒有出港。」

八斗子漁港的漁民，趁著天氣好做好防颱，只希望鳳凰別太猖狂，讓他們盡速恢復捕魚工作。

