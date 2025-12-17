南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

嘉義市的湖美夜市今年七月遭到丹娜絲颱風肆虐，攤架全毀，停業四個多月，終於整修完成重新開業，管理單位大手筆，每個整點發放兩百元消費券，刺激買氣，果然奏效，大批民眾冒著冷風擠爆夜市。





颱風摧殘停業4個多月 嘉義市湖美夜市重新開業

睽違四個多月，嘉義湖美夜市終於強勢回歸。（圖／民視新聞）





睽違四個多月，嘉義湖美夜市終於強勢回歸，從傳統古早味、創新排隊美食到異國風味，吃的用的琳瑯滿目，吸引大批民眾相招來逛夜市。攤商看到夜市榮景再現，內心說不出的感動，期待的不只攤商，民眾等這一天也等了好久，營業時間一到，趕緊湧入夜市再度回味，更有不少民眾大排長龍，為的是領200元的消費券。管理單位在開幕這天祭出大手筆振興活動，就是希望能夠吸引民眾回流，刺激買氣。

湖美夜市今年7月受到丹娜絲颱風重創，被迫暫停營業整修。（圖／民視新聞）





位於嘉義湖仔內的湖美夜市，是嘉義第二大的夜市，今年7月受到丹娜絲颱風重創，被迫暫停營業整修。管理單位投入資源重新規劃，希望再度帶動觀光熱潮。湖美夜市經營者吳承勳說，每個攤販都發放一萬元，鼓勵所有攤販重新計畫再開業。隨著湖美夜市強勢回歸，嘉義市的夜市版圖也將重新洗牌。





