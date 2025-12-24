颱風摧殘後又遇「震」撼 台東體中硬體設備雪上加霜

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東今晚發生規模6.1地震，最大震度在卑南鄉5弱，接近卑南鄉的台東大學附屬體育中學硬體設備受創嚴重，歷經颱風摧殘的五項運動設備雪上加霜，幸無傷亡。

根據中央氣象署地震報告，今天下午5時47分於台東縣政府北方10.1公里，即台東縣卑南鄉發生規模6.1地震、地震深度11.9公里，最大震度台東縣卑南鄉5弱。

接近卑南鄉的國立台東大學附屬體育高級中學許多建築物出現明顯裂痕，學生餐廳天花板墜落，餐廳內到處是掉落的天花板碎片及碎石，多棟建築物水管破裂，目前學生宿舍沒有熱水可以使用，學校人員忙進忙出，所幸沒有學生受傷。

學校秘書林德泉表示，目前學生都平安，但是擔心有學生不敢進入建築物內，校方有通知家長看是否需要將學生帶回，不便帶回的，校方也會另外安置。

學校表示，現代五項運動隊4樓擊劍館，在之前颱風楊柳來的時候主體結構及器材設備就已有損害，礙於沒有經費可以修繕，所以只能運用學校微薄經費將當時破碎玻璃窗戶做維修。

這次地震更造成了整個場館天花板倒塌及掉落嚴重情況，原本的颱風楊柳就已嚴重受損不足的現有器材設備，經過這次地震更是雪上加霜。（編輯：陳仁華）1141224