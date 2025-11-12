颱風撲台 高鐵今傍晚再增開4班車南下

▲高鐵宣布，除原定每小時3車次，另於今日傍晚17:30至18:30，再增開4班次南港至台中之南下列車。（圖／台灣高鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司調整今（12）日全天營運班表，自上午6時起，取消原班表各班次列車，每小時南上北下各3班全車自由座。為了疏運人潮，高鐵宣布，除原定每小時3車次，另於今日傍晚17:30至18:30，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座(商務車廂除外)並沿途停靠各站。

高鐵今取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

為加強服務通勤旅客，南港站於17:00至19:00間總計將發出11班次南下列車，其中17:20至18:40，每10分鐘即發出1班次南下列車，敬請旅客多加利用。南港站於17:00至19:00發出列車，發車時間為：17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、19:00。



