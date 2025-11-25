颱風攪局 馬太鞍溪橋臨時便道估月底搶通

▲鋼便橋則預計在明年1月底完成。（圖／公路局提供）

[NOWnews今日新聞] 馬太鞍堰塞湖溢流後，又遇上鳳凰颱風攪局，使得馬太鞍溪橋修復工程一再受到影響。公路局東區養護工程分局今（25）日表示，南下便道小跨度鋼便橋預定今日完成，臨時便道可於月底搶通，鋼便橋則預計在明年1月底完成。

鳳凰颱風造成萬榮鄉明利村發生泥流溢淹災情，馬太鞍溪橋臨時涵管便道前經初估，如堰塞湖、天候及水位穩定，預定10個工作天完成搶通。鳳凰颱風後因馬鞍溪南側水位仍較大，15日已先從北側便道進場搶修，觀察至16日南側水位略下降後同時進行南下便道搶修。因河床水路已偏南側，配合河床現地水路位置增設小跨度鋼便橋，以增加通洪斷面。

不過18日清晨，水位無預警暴漲，將連3日已完成水路改道作業全都沖毀，影響搶修進度約2天。另因120日、21日、22日發生數度水位暴漲沖毀已完成路基及影響鋼便橋施工，計影響搶修工作3天，連前水位暴漲計影響5天。

交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段19日召集相關單位現勘，研商建立更緊密之聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。近2日水位趨緩，天氣晴朗，搶修團隊趕辦小跨度鋼便橋及移排水工作，目前北上便道小跨度鋼便橋長24公尺（三跨，每跨8公尺)已完成，南下便道小跨度鋼便橋預定今日完成，後續將積極辦理路基填築及瀝青混凝土、標線等路面工程與安全防護作業，預估11月底前完成便道搶通。

鋼便橋工程，亦受鳳凰颱風及後續水位不定時暴漲與尚未施工鋼柱位災後水路上等因素影響，對工區之影響天數共計7天，經公路局東區養護工程分局與廠商召開因應會議，廠商承諾再增加1組機具及人力趕辦，預定115年1月底前完工通車為目標。

公路局東區養護工程分局與花蓮工務段搶修團隊將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。

