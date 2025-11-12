颱風攪局！高鐵改班乘客擠不上車 傍晚緊急加開4班次

鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司今（12）日取消原有班次，改為雙向每小時各發3班全車自由座列車。但有民眾在社群平台抱怨，高鐵臨時改班導致站內混亂，連排了3班依舊擠不上車，讓通勤族措手不及。高鐵公司今日中午緊急宣布，傍晚將再增開4班南港至台中南下列車。

鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司今（12）日取消原有班次，改為雙向每小時各發3班全車自由座列車，導致上午高鐵桃園站通勤雙北的旅客擠爆月台。（示意圖/記者高珞曦攝）

因應颱風影響，高鐵今日調整運行模式，取消原有營運班表，改為雙向每小時各發3班全車自由座列車。然而，上午在桃園站，通勤雙北的旅客湧入月台，導致人潮擠爆，有民眾在社群平台反映即便排了3班車，仍無法順利上車，最終延誤行程，甚至還有民眾抱怨他已經排了第3班車，根本擠不上去。

面對旅客的不滿與現場壓力，高鐵公司於今日中午緊急宣布，根據颱風動態與旅運需求評估，將於今日傍晚5時30分至6時30分，加開4班南港至台中的南下列車，發車時間分別為17:30、17:50、18:10和18:30，所有列車均為全車自由座（商務車廂除外），並沿途停靠各站。

此外，高鐵公司也強調，為緩解傍晚尖峰時段的運輸壓力，南港站晚間5時至7時將總計提供11班南下列車，其中包括每10分鐘即發一班的密集班次，發車時間涵蓋17:00至19:00，呼籲旅客多加利用。

