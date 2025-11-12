颱風改全自由座擠爆 高鐵乘客「夾門.捶車廂」
鳳凰颱風影響高鐵營運，今日列車全面改為每小時三班自由座，導致桃園站出現嚴重擁擠情形。許多通勤族雖提早抵達車站，仍需等候超過一小時才能擠上車，甚至有乘客因急於上車被車門夾到，也有人因無法上車而憤怒捶打車廂。高鐵表示，因應苗栗以南縣市停班停課而調整班表，符合過往作法，且由於列車延誤未超過5分鐘，無法提供延誤證明，導致許多月票族只能請假。為舒緩人潮，高鐵已於傍晚增開南下列車。
在鳳凰颱風影響下，高鐵今天取消原有班次，改為北上南下全天每小時三班自由座列車。這項調整造成嚴重擠車情形，特別是在上班通勤時段。有乘客表示，雖然7點40分就到達桃園站，但直到8點31分才能登車，等候超過一小時。現場氣氛緊張，有些乘客變得激動，在車門即將關閉時衝上車，即使被車門夾到也堅持往裡擠，還有人因上不了車而憤怒捶打車廂。
另有旅客描述，早上8點半抵達桃園站時，候車大廳已經實施人潮管制，必須先排隊才能進入月台。相較之下，離峰時段的情況明顯改善，從南港車站發出的班次車上仍有空位，月台候車秩序良好，不再出現尖峰時段的擁擠狀況。
對於乘客抱怨無法取得延誤證明的問題，高鐵回應表示，由於各班次列車延誤時間均未超過5分鐘，因此無法開立延誤證明。高鐵也解釋，此次營運調整是因應苗栗以南縣市宣布停班停課而配合調整班表，做法與過往相同。
高鐵觀察到，上班通勤時段桃園站和新竹站的旅客特別多，因此在今天傍晚5點半至6點半間增開4班南港至台中的南下全自由座列車。在5點20分至6點20分之間，每10分鐘就會發出一班南下列車，以舒緩通勤人潮。高鐵也提醒乘客，在海上颱風警報期間，如取消搭車行程，可在1年內免手續費辦理退票。
