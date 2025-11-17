颱風期間蘇澳淹水釀1死 家屬指延誤通報死亡 鎮長致歉：將檢討改善

颱風鳳凰日前侵台，宜蘭蘇澳發生強降雨釀災，獨居在蘇北里中原路的78歲黃姓婦人不幸在住家溺斃。家屬質疑鎮公所延誤向縣府和中央通報死亡案例，鎮長李明哲今天致歉表示，公所通報流程有問題，導致未能即時協助家屬處理後事，正在檢討原因，後續也將改善通報流程，向死者及家屬致上最大歉意。

李明哲今天受訪表示，女子因12日聯繫不上母親黃婦，從外縣市趕回家探望，打開門發現黃婦倒臥在地，據家屬轉述，救護員到場時黃婦已明顯死亡而未送醫。檢察官13日會同法醫相驗，確認死因為溺斃。

李明哲說，里長14日去電里幹事，詢問是否有相關死亡補助，里幹事轉至公所社會課，再由社會課員工去電詢問宜蘭縣政府社會處。16日他帶著慰問金向喪家慰問、致意。

李明哲指出，公所通報流程有問題，正在檢討、找出原因，過程中曾通報消防、警方，公所、里幹事，也有收到相關訊息，未來會深切檢討，並改善通報流程。李明哲說，向死者及家屬致上最大歉意，因未能即時通報，讓家屬無法接受，也導致過程中無人協助家屬處理後事。