颱風水患重創美術館豪宅區 高市府出手改建千米阻水牆

高市議員黃文益去年曾向軍方與高市府喊話，應該查明鼓山區淹水是否有人為因素，若鼓山區災民因軍方圍牆設計、結構問題導致財損，「該軍方負責就軍方負責」。（資料照／黃文益提供）

高市議員黃文益去年曾向軍方與高市府喊話，應該查明鼓山區淹水是否有人為因素，若鼓山區災民因軍方圍牆設計、結構問題導致財損，「該軍方負責就軍方負責」。（資料照／黃文益提供）

去年凱米及山陀兒颱風重創高雄，柴山老舊磚牆崩塌，造成桃子園路、逢甲路及內惟美術館豪宅區周邊嚴重淹水，地方苦不堪言。高市府向中央爭取經費，與軍方協力完成柴山地區防洪大改造，近日水利局已改建1062公尺鋼筋混凝土阻水牆，徹底解決該區長年水患問題。

水利局指出，該工程將鼓山三路至桃子園路間843公尺老舊磚牆全面改建為鋼筋混凝土結構，大幅提升擋水功能。同時針對軍方隊史館後方219公尺矮牆加高30公分，有效阻擋柴山坡面逕流與泥砂沖刷。

廣告 廣告

軍方圍牆在山陀兒颱風期間破了6處，造成鼓山區一帶淹水慘重。（資料照／黃文益提供）

水利局更在軍區大排內增設控制堰，調節基地排水出流量，減輕桃子園路雨水箱涵負擔，並清除營區滯洪沉砂池約2315立方公尺淤積土方，全面強化區域防災能力。

鼓山三路擋土牆人行道已完成現況。（水利局提供）

施工期間，水利局發現鼓山三路224巷至桃子園路段人行道地磚老舊下陷，危及行人安全。為避免重複開挖擾民，積極向市府爭取經費一併改善。全長620公尺、寬3公尺的人行道採用PC刷毛鋪面並增植喬木，兼顧安全與美化，展現「一次到位」施政效率，獲得地方好評。

為從源頭根治問題，水利局協助軍方推動水土保持方案，另向中央爭取3750萬元經費，規畫新設6處攔砂壩與2處沉砂滯洪池，目前已完成設計。這項長期防災計畫將攔截柴山坡地逕流與土砂，減輕平地排水系統負擔，為周邊社區打造更安全的居住環境，真正終結淹水夢魘。

更多中時新聞網報導

宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點

AI歌手出道 陳子鴻操刀將戰金曲

EASL》三外砍破25分 富邦勇士2連勝