颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度

今天晚間起水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（26日）持續受東北季風影響，白天水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，但晚間起水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，竹苗、南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。氣象署表示，明天（27日）迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且南方熱帶系統之中高層水氣移入，南部地區及中部山區亦有零星短暫雨。

氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，明天北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、宜花及澎湖低溫17～19度，南部、臺東20～21度，金馬15～16度；週五中部以北及宜花低溫15～17度，南部、臺東及澎湖19～20度，金馬14度；週末東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，局部有輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及金門低溫14～16度，南部、花東及澎湖16～19度，馬祖13度。

另外，今年第27號輕度颱風「天琴」中心位置，今天下午位於鵝鑾鼻南方約1140公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，雖然對台灣沒有直接影響，但隨著颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響臺灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。

