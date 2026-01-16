颱風洛鞍生成！「1月就有颱風正常嗎？」氣象署揭數據

目前太平洋地區有一個輕度颱風洛鞍，雖然強度發展不明顯，且對台灣無直接影響，但仍引起許多民眾關注，覺得冬天出現颱風很違和，對此氣象署解釋，根據歷史資料，1月颱風雖然少，但其實並不稀奇。

氣象署在臉書專頁「報天氣 - 中央氣象署」發文，表示很多人會覺得冬天出現颱風很違和，甚至擔心「1月就有颱風正常嗎？」對此氣象署說明，根據歷史資料，1月颱雖然少，但其實並不稀奇，過去68年（1958年～2025年）共出現過 31個1月份颱風，平均值僅0.46個，也就是說，大約「每兩年」才會有一個1月颱，今年剛好遇到了；而一年中颱風最少的是2月，平均僅0.21個。

氣象署指出，冬颱極難侵台，自有紀錄以來，目前1月至3月之間「完全沒有」颱風侵襲台灣的紀錄，而1958年以後，4月份也不曾有過侵台颱風；颱風的旺季在下半年，也就是7月至10月，這是颱風最愛報到的月份，占了全年生成數的 70%，其中8月最熱鬧，榮登生成數（平均5.38個）與侵台數（平均0.88個）的雙料冠軍。​

氣象署表示，該年度生成的第一個颱風稱為首颱。史上「最早」的首颱是1979年的愛麗絲颱風， 1月1日就在關島附近生成，剛過完元旦就立刻上工，是名副其實的「元旦颱風」；史上「最晚」的首颱則是1998年的妮蔻兒颱風，直到 7月9日才生成，等於當年大半年都沒有任何颱風出現。​

氣象署提醒，1月份台灣附近受東北季風影響，海溫也偏低，較不利於颱風發展，因此就算南方有颱風生成，也不太容易北上來到台灣附近，影響大家的的機率極低，不過若有計畫前往東南亞旅遊，請務必留意當地天氣資訊；海邊活動也一定要注意安全。

撰稿：吳怡萱



