颱風海鷗席捲菲律賓中部逾百人喪命 我外交部慰問：暫無國人受困或傷亡

今年第25號颱風海鷗（Kalmaegi）4日起接連登陸菲律賓中部多島，已造成逾110人身亡、超過70萬人撤離，目前已升級為強颱朝向中南半島前進。外交部今（6）日晚間發布新聞稿，對菲律賓中部受到風災影響表達誠摰慰問。外交部說明，據駐處消息，目前暫無國人受困或傷亡的通報，當地搜救工作也持續進行中，外交部及我國駐菲律賓代表處，將持續密切關注災情發展及當地救援進展。

颱風海鷗4日午夜接連登陸南雷伊泰省、宿霧省、西內格羅省、吉馬拉斯省、怡朗省、庫約群島、巴淡島、愛妮島等處，在菲律賓中部各島「八進八出」，並持續升級為強颱朝中南半島前進，預計今晚自越南登陸。綜合外媒報導，被形容為前所未見的洪水，席捲宿霧省（Cebu）城鎮，沖走汽車、河邊棚屋，甚至是巨型船運貨櫃，造成上百人喪命，並仍有逾百人下落不明。

外交部今日晚間發布新聞稿指出，菲律賓宿霧省等中部地區數個省份，近日受強颱海鷗襲擊，造成嚴重洪水及淹水災情，目前已造成逾110人不幸死亡，超過70萬人撤離。而台灣與菲律賓同樣面對天然災害的挑戰，外交部與我國駐菲律賓代表處，已於第一時間掌握當地情況，我國駐菲律賓代表處也已立即向菲方表達誠摯慰問與哀悼之意。

外交部說明，依據我駐處掌握消息，目前暫無國人受困或傷亡的通報，當地搜救工作也持續進行中，外交部及我國駐菲律賓代表處將持續密切關注災情發展，及當地救援進展。外交部也提醒國人，在當地如果有需協助的情形，請即聯繫我國駐菲律賓代表處24小時急難救助專線：（+63）917-819-4597 / 0917-819-4597，以獲得必要協助。

