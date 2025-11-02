颱風海鷗才生成！又有熱帶系統發展中 專家揭對台影響

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

菲律賓東方海面出現輕颱「海鷗」，另一熱帶系統也在關島附近蠢蠢欲動，恐有形成「雙颱」的可能性。對此，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（2）日在「氣象應用推廣基金會」的《洩天機教室》指出，海鷗正朝菲律賓中部移動，預期將進入南海、朝越南前進；另一熱帶系統的發展尚不穩定，各國模擬差異大，對台灣影響仍需持續觀察。

菲律賓東方海面出現輕颱「海鷗」，另一熱帶系統也在關島附近蠢蠢欲動，恐有形成「雙颱」的可能性。（圖／擷自weathernerds、tropical tidbits）

根據吳德榮說明，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明（3）日，週二（4日）仍受東北季風影響；明日白天水氣略減、北海岸、宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。週三至週六（5至8日）起受另一波東北季風影響，週三水氣多，北部及宜花有局部雨，週四至週六水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，週三北台偏涼、週四起氣溫逐日漸升，中南部則皆是「白天熱、早晚涼」的天氣。

至於輕颱海鷗的發展路徑，歐洲模式與氣象署潛勢預測均顯示，海鷗將通過菲律賓中部、進入南海，最後朝越南前進，距離台灣遙遠。吳德榮指出，其共伴效應較弱，影響範圍主要在呂宋島，不在台灣。此外，另一熱帶系統正在關島附近發展，但各國模擬差異極大、不確定性高，仍需密切追蹤。

