颱風海鷗生成估朝菲律賓移動 對台無直接影響

即時中心／高睿鴻報導近期天氣逐漸轉涼，終於不再像前陣子炎熱得令人難受，氣象署預報員葉致均今（31）日說明，受東北季風影響，多地溫度將持續下滑；尤其從11月2日（週日）至4日的晚上，北部、宜蘭地區可能都會出現20度上下的氣溫。其他地方也落落在22至24度；即便是高溫期間，北部、宜蘭等地也不超過25度。但中南部地區，還是有機會出現30度的高溫，偶爾會出現較溫暖的狀況。降雨方面，葉致均則說，這週天氣主要受到東北季風吹襲，因此北台灣地區雲量偏多、時常會有降雨情況；反觀中南部，天氣相對晴朗穩定，但日夜溫差會較大。以當前的狀況來看，他表示，雨量分布圖主要聚集於基隆北海岸、北部山區；另外，宜蘭、花蓮沿海也有類似情況。氣象署預報員葉致均今（31）日說明未來數日天氣狀況。（圖／民視新聞）由於鋒面系統正在經過，所以葉致均說，北部山區有較明顯的降水回波，但之後的雨量會逐漸趨緩。反倒是花東地區，降雨的情況可能在短期內，還是會相當明顯。但至於未來一週的天氣型態，他表示，因為都是繼續受到東北風影響，所以還是以桃園以北、東半部地區，會持續出現短暫降雨的情形。至於中南部山區，葉致均則說，要稍微留意午後雷陣雨的可能性。11月3日至5日期間，他則提到，屆時會有華南水氣逐漸東移，因此降雨量會有稍微增加的趨勢；北部、東部、中南部山區，可能都會出現降雨。至於其他地方，像中南部地區、以及外島的澎湖跟金門，則是以雲量偏多的狀況為主。至於11月6日以後，葉致均表示，整體水氣將逐步漸少、又會回到僅有迎風面可能降雨的天氣型態。至於氣溫感受，他說明，北部、東南部地區未來幾日的天氣，應該都是偏涼的狀況；中南部地區感受較不明顯，白天仍可能出現30度高溫，但日夜溫差可能會更大，民眾仍需留意。原文出處：快新聞／向大熱天說再見！氣象署指「氣溫將持續轉涼」 近期最低溫地區曝 更多民視新聞報導挨轟「禿頭戴髮片」氣炸了！ 黃國昌狂撥「烏黑秀髮」求記者鑑定送死別人去？以色列20萬極端教徒上街示威 要求續享「免當兵」特權立院三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」 經費上限300億

民視影音 ・ 1 天前