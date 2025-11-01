颱風海鷗生成對台灣無直接影響 明天天氣北台灣溼涼
中央氣象署最今晚發布颱風消息指出，原位於菲律賓東南方海域的熱帶性低氣壓，已於今晚8時增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi），命名來自北韓。預測路徑顯示，颱風海鷗將先穿越菲律賓，再進入南海海域。由於其路徑偏南，中央氣象署表示，該颱風對台灣並無直接影響。另外，天氣預報顯示，明天和3日北部、東北部較涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨，未來一周有兩波東北季風接力影響。
中央氣象署指出，目前颱風海鷗位於鵝鑾鼻東南方超過2000公里的洋面上，朝西北西方向前進，未來將逐漸轉為向西移動，預估在下周二、周三通過菲律賓一帶。由於其距離台灣遙遠，因此短期內不會對台灣天氣造成影響。不過，中央氣象署也提醒，11月中旬以後是否仍有其他熱帶系統生成並接近台灣，仍需密切觀察後續發展。
另外，中央氣象署預報員林定宜指出，明天、後天受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨，而中部以北山區、大台北、東南部地區以及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區亦有降雨機會。
未來一周天氣
林定宜指出，未來一周有兩波東北季風，第一波將持續到3日，4日減弱，5日又再增強，北部、東北部全天都較涼，低溫約攝氏19至20度，高溫23、24度，其他地區低溫約21到23度，中南部高溫有可能在30度以上，日夜溫差較大。
儘管4日東北季風減弱，林定宜表示，因為低壓雲系從華南通過台灣北部海面，水氣反而增多，桃園以北、東北部與東部有局部短暫雨，而竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
林定宜表示，5日下一波東北季風再增強，北部、東北部、東部有局部短暫雨，東南部地區以及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
林定宜指出，6日持續受東北季風影響，迎風面地區容易下雨，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，東南部地區跟恆春半島有零星短暫雨。
7日東北季風減弱，林定宜表示，北部、東北部氣溫回升，7日、8日大致都是吹東風，水氣會稍微較少，各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區以及恆春半島有零星短暫雨。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
颱風季還沒完！「海鷗」颱風生成 氣象署揭對台灣影響
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本氣象廳今（1）日晚間發布，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓已增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi，北韓命名）...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
東北季風強襲「連降2波」北台灣急凍 天氣最冷警戒
東北季風接力報到！氣象專家預測，10月31日晚至11月1日清晨，北台灣低溫恐下探一字頭，花蓮鯉魚潭更曾出現19.9度低溫。未來一週內，北部、宜蘭地區氣溫可能降至18至19度，中南部地區雖影響較小，但早晚溫差仍大。此外，11月3日至5日華南水氣東移，北部及東部易有降雨，民眾需留意沿海、離島地區強風浪，並注意保暖！TVBS新聞網 ・ 1 天前
海鷗颱風生成了！日本氣象廳揭路徑 對台影響曝
今（1）日中央氣象署指出，目前關島西南西方海面有熱帶性低氣壓TD28（準颱海鷗），持續向西北西移動。稍早日本氣象廳數據顯示，海鷗颱風正式生成，預計是通過菲律賓群島中部。至於對台影響，先前氣象署分析，因為距離台灣較遠，對天氣無直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/01) 東北季風增強，週末迎風面短暫陣雨溫度較偏涼
明天天氣如何？ 明後天週末假期(01-02日)一直到下週一(03日)都是持續受到這波東北季風的影響，預報資料看起來因為空氣較乾，因此降雨量不多，仍是集中在迎風面地區上，包括基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，並有局部短暫陣雨機會，南投以南山區則是中午過後仍有些熱力的雲層發展帶來局部降雨的預報訊號，其他地方則是多雲到晴的天氣，尤其中南部平地應該是相當穩定的天氣型態，整體適合安排旅遊活動。溫度方面則是北台灣一整天都偏涼，其他地方日夜溫差變化較大的型態。自苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫維持在23-25度左右，雲層較厚或風力較大的地方可能會更低一些，花東地區高溫則是在26-28度，自台中往南到高屏地區因為白天仍有陽光，高溫仍有機會接近或來到30度以上，越往南溫度升得越高。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫持續有機會降到17-19度，都市地區低溫則在19-21度之間，花東空曠地區也會降到19-21度，都市地區低溫21-23度，南部稍微再高一些，空曠地區低溫20-22度，都市地區低溫22-24度。中部往南的日夜溫差變化的確是比較大，早出晚歸的朋友要多加留意。自北海岸往南到西半部沿海、東南部到恆春半島沿海、以及各外島地區都持續有6-8級強陣風出現的機會，強風的情況也要注意，海邊風浪甚大，要留意安全。 下週二、週三(04-05日)東北季風稍減弱，但是隨著中高層短波槽東移，將有華南雲雨帶水氣伴隨向東移出，可能為北部、東半部帶來降雨增多的情況，甚至中部地區都有局部降雨的機會，快一點的話，下週三晚間東北季風就會再度增強，華南東移的水氣逐漸離開，降雨範圍會慢慢又往迎風面的地形上縮減，雨量也會減少。溫度方面變化不大，雖然東北季風稍減弱，但是因為降雨增多，北台灣白天的高溫回升不易，後續東北季風很快又再增強，因此北台灣溫度偏涼的情況應該會再持續一陣子，其他地方維持日夜溫差變化較大的型態。 未來幾天還可以留意一下菲律賓東南方熱帶擾動發展的情況，雖然預報仍在變動，但是大趨勢來看有機會在下週靠近菲律賓，然後逐漸經過菲律賓上空後往南海移動，未來有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，直接威脅台灣的機會偏低，但是進入南海後的變化以及外圍水氣有沒有可能往北擴展影響台灣都值得觀察。如果移動的緯度持續偏低離台灣較遠、或是系統發展的範圍不大的話，外圍水氣不一定就會對台灣的天氣有所影響，在預報趨勢明確之前，暫時只需要繼續觀察就好，先不必太過擔心。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
再見雙殺救道奇！赫南德茲坦言「盲接」完成守備：我根本看不到球啊啊啊
體育中心／綜合報導世界大賽第6戰，9局下面臨逆轉危機的道奇隊，靠著左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）策動再見雙殺驚險守勝，也續命將戰線拉進生死第7戰，賽後赫南德茲坦言，其實受到燈光影響當下根本不知道球在哪，甚至有可能直接砸到臉上，但赫南德茲還是靠著直覺「盲接」完成雙殺守備，但也忍不住驚呼：「當下我根本看不到球在哪裡！」FTV Sports ・ 18 小時前
一分鐘報天氣 / 週日 (11/02) 東北季風影響，迎風面局部短暫陣雨，溫度偏涼
明天天氣如何？ 週日(02日)至下週一(03日)持續受到東北季風影響，水氣不多，但是看起來西邊一直會有些中高層較薄的雲層東移通過，因此中北部、東半部的雲量都是比較偏多的，要到南部的陽光才會相對比較明顯。降雨的部分仍是集中在迎風面局部地形上，包括基隆北海岸、大台北東側、宜蘭到花蓮會有些局部短暫陣雨機會，雨量都不大。另外就是南投以南到高屏一帶的山區預報上仍然有看到局部午後降雨的訊號，不過實際發生的降雨應該有限。溫度方面，自苗栗往北到宜蘭一帶白天高溫大約在22-25度，花東地區高溫25-27度，台中到嘉義的高溫28-30度，台南到屏東一帶則仍有30-32度高溫。要特別提醒中部、北部、東北部甚至到花東縱谷內空曠地區，在夜晚清晨有機會出現17-19度之間的低溫，如果有輻射冷卻作用配合的地方低溫出現就會比較明顯，都市地區的低溫則是預期在19-21度左右，涼意的感受應該都是蠻明顯的。南部空曠地區低溫也有機會降到20度上下，都市地區低溫則是在22-24度左右。中南部的日夜溫差持續較為明顯，提醒早出晚歸的朋友要多加注意溫度變化的情況。西半部沿海、東南部到恆春半島沿海以及各離島地區容易出現6-8級強陣風，強風可能造成的影響甚至是揚塵影響空氣品質等狀況也是要多加注意。 下週二、三(04-05日)中高層短波槽通過台灣以北，帶動華南雲雨帶東移，水氣增多，北部、東北部、東部降雨增加，轉為陰天有短暫陣雨天氣，配合底層東北季風，迎風面的基隆北海岸、東北角以及宜蘭地區還有北部局部山區累積雨量可能會較多一些。另外雲雨帶南側也可能延伸到中部地區，造成中彰投一帶有局部短暫陣雨的機會，不過雨量不多，降雨範圍也比較局部性。雲雨帶在週三(05日)晚間就會離開，到了下週四(06日)、週五(07日)則是另一波東北季風影響，水氣有限，降雨範圍偏向迎風面區域為主，其他地方天氣較為穩定。週末期間(08-09日)東北季風減弱，迎風面地區仍有局部短暫陣雨，其他地方天氣維持穩定狀態。溫度方面，隨著東北季風增強、減弱，在北台灣白天高溫比較有起伏的變化，夜晚清晨則是持續偏涼，其他地方大致都維持日夜溫差變化較大的情況。短時間內東北季風雖然持續一波波的南下，不過冷空氣的強度都還沒有特別強，暫時會維持在秋天的感覺為主，想要再往更低一個階段的溫度降低，走向冬天的程度，可能還要再等一段時間。 最後就是目前在菲律賓東南方、雅浦群島附近海面上的熱帶擾動已經逐漸發展起來，可能發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，未來將往菲律賓群島接近，下週通過菲律賓後進入南海，繼續朝向越南移動，由於預報進入南海的位置比較偏南，因此對台灣沒有直接威脅，加上北邊在南海中北部可能會頂著一個中高層的高氣壓，因此外圍的水氣似乎也不太能明顯北飄靠近台灣，跟東北季風出現交互作用甚至共伴效應的機會較為偏低，如果預報沒有太大變化的話，對台灣的天氣來說應該沒有明顯的影響情況，後續預報的變化還可以再觀察看看。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 23 小時前
早上才發社群！金曲獎知名編曲人屠穎驟逝享壽62歲
重量級音樂人屠穎曾獲金曲獎最佳編曲人獎，製作張信哲〈過火〉、張學友〈情書〉與辛曉琪〈味道〉等膾炙人口，但1日傳出屠穎過世消息，享壽62歲。中天新聞網 ・ 14 小時前
行銷話術引年輕人吸「加熱菸」 醫：一樣有尼古丁且含量遠超過規定
【健康醫療網／記者陳靖安報導】近日加熱菸在台販售，因未依規定標示尼古丁含量與健康警語，衛福部依法要求全面下架，並呼籲政府應全面檢驗市售加熱菸的尼古丁含量，守護國人健康。近年來，兒童及青少年吸菸與使用新興菸品的危害與風險日漸升高，特別是「電子煙、加熱煙」等產品。諮商心理師公會全國聯合會(以下簡稱諮心全聯會)常務理事王郁茗指出，菸癮的形成不僅是青少年「社交圈複雜」、「抽太多抽到上癮」，更可能是一種心理與生理交織的困境。 尼古丁會成癮對身體傷害 菸商刻意行銷手法吸引年輕人 「尼古丁等於大腦毒藥」「尼古丁會使人成癮，也會引起心跳加快、血壓升高等多種生理反應，並對多種器官造成傷害。」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟提醒，尤其青少年大腦仍處於快速發育階段，須到25歲才完全成熟，愈早接觸菸品，就越容易產生對尼古丁的依賴，越早成癮。 據衛生福利部國民健康署青少年吸菸行為調查結果報告中指出，這幾年菸商持續鎖定青少年族群，刻意採用各種行銷手法，如：添加花香、果香或巧克力、薄荷口味等添加物於傳統菸品，掩蓋菸草辛辣的刺激味，或設計新穎造型產品，吸引青少年族群使用電子煙、加熱煙，並讓此類菸品以「時尚」、「減害」等形健康醫療網 ・ 1 天前
【特企】台中微節目－優學台中「技職女力發光」
她們用雙手與專注，畫出夢想的色彩，也是用木作與設計，打造屬於自己的舞台。 沙鹿高工雙胞胎余佩蓁及余佩芸，以汽車噴漆勇奪國手資格；大甲高工林子捷，憑藉對美感與細節的堅持，拿下展示設計金牌。不同的舞台、同樣的熱情——她們證明：技職，讓她們成功走向世界！ #優學台中 #女力 技職教育 #全國第一 #精密機械 #適性發展 (台中市政府新聞局廣告)Yahoo奇摩網路行銷 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
入秋最強東北季風！北部溫度驟降轉濕涼 今晚低溫下探18度
[Newtalk新聞] 昨(30)天短暫回溫一天後，今(31)天溫度立即驟降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天受到東北季風再度增強，及鋒面通過影響，北部溫度驟降轉濕涼，今晚至明晨，最低溫有機會來到18度，是今年入秋以來降溫最大的一波，目前評估這波冷空氣將會持續至11月7日或8日才會逐漸減弱。 「林老師氣象站」指出，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，新竹以北、基隆及東半部地區都會有明顯雨勢；至於中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到11月7日或8日才會逐漸減弱。 另外，在氣溫變化部份，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，是今年入秋以來降溫最大的一波冷空氣，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫還是蠻高的，但日夜溫差增大，仍需留意天氣變化，沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大。查看原文更多Newtalk新聞報導部分旅客以「手檢站沒法源」拒檢！陳駿季：將修法強制開箱查驗終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣新頭殼 ・ 1 天前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 1 天前
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
氣象署指出，本週末至下週四都會持續受到東北季風影響，其中下週二雖風勢稍緩，但因水氣充足仍會持續降雨，氣溫回升不明顯；下週三後東北季風再度增強，濕涼體感將延續至下週四。直到下週五東北季風減弱、東風轉強，天氣才有望稍稍回穩。降雨方面，今天鋒面通過後，東北季風...CTWANT ・ 1 天前
週末濕冷迎11月！北東低溫探19度 颱風「海鷗」恐生成
氣象署表示，未來一週將有兩波東北季風增強：第一波持續至下週一，屆時北部與東北部整日偏涼，其他地區早晚亦略為轉涼。基隆北海岸、大台北山區、東北部、東半部將出現局部短暫雨，中部以北山區、大台北地區、東南部、恆春半島亦可能有零星短暫雨，其他地區則以多雲到晴為主...CTWANT ・ 13 小時前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱「海鷗」估明生成！雨彈掃北東 局部低溫下探19度
東北季風和低壓雲系挾水氣接近，北部持續有雨且範圍擴大，局部地區還可能下探19度低溫，涼意較明顯。另今年第25號颱風「海鷗」預計最快2日生成，目前對台無直接影響。中天新聞網 ・ 14 小時前
明天天氣偏涼北部氣溫降至21℃ 大台北山區、宜蘭防局部降雨
中央氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，明天預計降至攝氏21、20度左右，11月2日有機會出現局部19度低溫。降雨方面，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區有局部降雨，11月3日至5日水氣增加，降雨範圍將擴大到桃園以北及北部地區。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前