颱風海鷗生成對台灣無直接影響 明天天氣北台灣溼涼

中央氣象署最今晚發布颱風消息指出，原位於菲律賓東南方海域的熱帶性低氣壓，已於今晚8時增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi），命名來自北韓。預測路徑顯示，颱風海鷗將先穿越菲律賓，再進入南海海域。由於其路徑偏南，中央氣象署表示，該颱風對台灣並無直接影響。另外，天氣預報顯示，明天和3日北部、東北部較涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨，未來一周有兩波東北季風接力影響。

中央氣象署指出，目前颱風海鷗位於鵝鑾鼻東南方超過2000公里的洋面上，朝西北西方向前進，未來將逐漸轉為向西移動，預估在下周二、周三通過菲律賓一帶。由於其距離台灣遙遠，因此短期內不會對台灣天氣造成影響。不過，中央氣象署也提醒，11月中旬以後是否仍有其他熱帶系統生成並接近台灣，仍需密切觀察後續發展。

另外，中央氣象署預報員林定宜指出，明天、後天受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨，而中部以北山區、大台北、東南部地區以及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區亦有降雨機會。

未來一周天氣

林定宜指出，未來一周有兩波東北季風，第一波將持續到3日，4日減弱，5日又再增強，北部、東北部全天都較涼，低溫約攝氏19至20度，高溫23、24度，其他地區低溫約21到23度，中南部高溫有可能在30度以上，日夜溫差較大。

儘管4日東北季風減弱，林定宜表示，因為低壓雲系從華南通過台灣北部海面，水氣反而增多，桃園以北、東北部與東部有局部短暫雨，而竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

林定宜表示，5日下一波東北季風再增強，北部、東北部、東部有局部短暫雨，東南部地區以及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，6日持續受東北季風影響，迎風面地區容易下雨，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，東南部地區跟恆春半島有零星短暫雨。

7日東北季風減弱，林定宜表示，北部、東北部氣溫回升，7日、8日大致都是吹東風，水氣會稍微較少，各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區以及恆春半島有零星短暫雨。

