颱風海鷗肆虐越南 菲律賓罹難增至188人

（中央社河內7日綜合外電報導）颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓，造成當地罹難人數攀升至188人後，今天清晨席捲越南，再添5人喪生。

法新社報導，颱風海鷗本週在菲律賓中部引發破紀錄的豪雨和洪水，沖走汽車、卡車和貨櫃，隨後於昨天深夜撲向越南。

越南嘉萊省42歲的阮姓漁民說：「我家（2樓）的屋頂就這樣被吹走了。」根據越南環境部資料，颱風海鷗登陸嘉萊省時，持續風速高達每小時149公里。

越南當局今天上午仍在評估災損，但環境部已通報，在嘉萊省及鄰近的得樂省共有5人喪生、57棟房屋倒塌。

環境部表示，近3000棟房屋的屋頂被吹掀或受損，另有11艘船隻沉沒。

國營電力公司指出，颱風侵襲中部海岸時，造成160萬用戶停電，但截至今天上午，已有1/3的用戶恢復供電。

國家氣象局表示，快速移動的颱風海鷗今天上午已深入內陸，風力顯著減弱，但預計中部沿海大部分地區仍將出現大雨。（編譯：李佩珊）1141107