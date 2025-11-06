颱風海鷗襲菲災情嚴重 外交部誠摰慰問

菲律賓宿霧省等中部地區近日遭強颱「海鷗」襲擊，造成嚴重洪水及淹水災情，目前已造成逾110人不幸死亡，超過70萬人撤離。外交部今天(6日)表示，台灣與菲律賓同樣面對天然災害挑戰，外交部與駐菲代表處第一時間掌握當地情況，駐處也已立即向菲方表達誠摯慰問與哀悼之意。

外交部指出，根據駐處掌握消息，目前暫無國人受困或傷亡通報，當地搜救工作也持續進行，因此會持續密切關注災情發展及當地救援進展。

外交部提醒國人，在當地如果有需協助的情形，可立即聯繫駐菲代表處24小時急難救助專線(0917-819-4597)，以獲得必要協助。