颱風海鷗襲越南 逾26萬人撤離、數百航班取消

越南嘉萊省這家飯店的玻璃窗破裂，強風灌入，呼嘯聲不斷。海鷗6日下午登陸越南中部沿海，根據國家氣象局，海鷗的最大風速每小時149公里，吹掀民宅屋頂、折斷樹木與電線桿，並在中部沿海地區掀起10公尺巨浪。

飯店員工武文豪表示，「海浪實在太高了，我從沒見過海浪高到沙灘那個位置。」



當局關閉6座機場，嘉萊省超過26萬人撤離，海鷗是今（2025）年侵襲越南的第13個颱風，威力首屈一指。政府部署超過26.8萬名士兵待命，警告低窪地區恐怕發生洪災以及衝擊農作物，尤其中部高原主要咖啡產區。

海鷗侵襲越南之前已先重創菲律賓，奪走超過百條人命。總統小馬可仕宣布全國進入災難狀態。

菲律賓總統小馬可仕說：「海鷗非常強大，不幸的是，我們正在監測一個，可能更強來襲的颱風鳳凰，因此我們也在為它做準備。」

宿霧市附近的利洛安鎮在洪水退去發現數十具遺體，屋頂被掀、汽車堆疊、街頭狼藉。當局表示，救援行動以及物資分發，因地區遭到嚴重破壞而受阻礙，當務之急是清除廢棄物，搜尋可能的生還者，也為了盡速讓救援物資進入災區。

