颱風海鷗重創菲律賓，宿霧彷彿末日場景！洪水沖走汽車讓街道「慘不忍睹」，全國死亡人數超過90人
颱風「海鷗」（Kalmaegi）橫掃菲律賓中部重鎮宿霧省（Cebu），帶來遠超預期的暴雨與洪災，造成當地76人喪生、26人失蹤，全國死亡人數突破90人。當地居民形容洪水如海嘯般湧入市區，「汽車全被沖走」，專家指出，氣候變遷讓熱帶風暴變得更強、更濕，是此次災情惡化的關鍵。
綜合外媒報導，宿霧省政府發言人拉莫斯（Rhon Ramos）告訴媒體，經過確認後、宿霧省本地因颱風死亡的人數達到76名，再統合國家民防部門稍早證實的數據，其他省份至少有17人因颱風死亡，讓整個菲律賓國內此次風災，造成超過90人不幸罹難的悲劇。
宿霧當地在颱風過境之際到底有多慘？根據當地居民描述，似乎出現疑似「史無前例」的洪水，直接沖入城鎮鬧區，強大水流沖走眾多汽車、卡車，甚至郊區停放的大型航運貨櫃。
民防官員無奈表示，此次海鷗颱風帶來的洪水，幾乎都襲擊主要城市和高度都市化的地區，因此才會造成這麼嚴重傷亡與財物損失，目前宿霧省內除了確認76人死亡，還有26人處於失蹤狀態，所幸隨著暴風圈遠離，所有區域的洪水也已消退，「我們現在的最大挑戰是，該怎麼清理這些堵塞道路的雜物。」
驚人洪水重創城鎮
進駐災區現場的媒體詢問當地民眾，不少人證實、確實出現非常嚴重的洪水。
53歲的維加拉（Reynaldo Vergara）提到、洪水真的非常嚴重，他小店內幾乎所有東西全被沖走了，至於洪災哪來的，在當地居民眼中，似乎就是鄰近河川氾濫惹的禍，「大約凌晨四五點鐘，水勢非常猛烈，你根本無法踏出門外，記憶中從未發生過這樣的事情。」
氣象專家瓦里拉（Charmagne Varilla）指出，在海鷗颱風登陸前24小時，宿霧市周邊地區的降雨量，達到183毫米，遠超過當地131毫米的月平均降雨量。而這個出乎預料的豪雨，也是為什麼訴誤會損失慘重的主因，因為就連政府都認為，此次颱風最大威脅和危機來源，是暴風圈的強烈風勢，並沒有特別注意雨勢。
大氣科學家則警告，由於全球氣候變遷變化，熱帶風暴變得更加強大。溫暖的海洋使颱風暴風圈，能夠在行進過程迅速增強，而比過往較暖和的大氣層，還能夠容納更多水分，這意味著颱風觸及陸地時，將帶來比預期更大量的降雨。
每年平均得遭遇20次颱風
受到地理位置影響，菲律賓平均每一年、必須遭受至少20個熱帶風暴和颱風襲擊，而且這些風暴最經常襲擊的區域，往往是該國數百萬貧困人口居住的省份，氣象專家透露、海鷗颱風的到來，讓菲律賓今年達成第20個風暴，而且預計到12月底為止，很可能還有「3到5個」風暴會光顧菲國陸地。
屋漏偏逢連夜雨，菲律賓軍方4日對外證實，一架參與颱風善後救災工作的軍用直升機，日前在北民答那峨島（Northern Mindanao）墜毀。那是一架UH-1Y「超級休伊」型直升機（The Bell UH-1Y Venom），官方指出、該直升機是在前往沿海城鎮布端（Butuan）途中墜落，空軍發言人巴斯科上校（Colonel Maria Christina Basco）表示，已尋獲機上2名飛行員和4名機組人員的遺體，目前正等待法醫鑑定與確認身份。
