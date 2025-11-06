颱風海鷗重創 菲律賓宣布進入緊急狀態

颱風「海鷗」(Typhoon Kalmaegi)肆虐菲律賓中部，是今年來侵襲這個國家的最致命天災，造成至少114人死亡。菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)今天(6日)宣布進入緊急狀態。

罹難者大多是在洪災中喪命，有127人仍然下落不明，許多發生在遭受重創的宿霧省(Cebu)。這場熱帶氣旋已在5日離開菲律賓群島進入南海。

菲律賓民防處(Office of Civil Defense)表示，「海鷗」來襲對將近200萬人造成影響，有超過56萬村民流離失所，包括近45萬人疏散到緊急避難所。

小馬可仕在和災難因應官員舉行會議、評估災後影響時，宣布了「國家災難狀態」(state of national calamity)，此舉將使政府得以更快速提撥緊急資金、並避免囤積食物與哄抬價格。

在菲律賓仍在因應「海鷗」颱風對中部地區的致命災難之際，災害應變官員也警告，來自太平洋的另一個熱帶氣旋可能增強為超級颱風，並在下週侵襲菲律賓北部。

宿霧省長巴瑞克瓦洛(Pamela Baricuatro)說，他們已竭盡所能為颱風做準備，但確實會有些意料不到的事，例如暴洪(flash floods)。

他表示，多年來導致附近河川淤塞、氾濫的採石活動可能使問題更加嚴重，而宿霧省水災防治工程不夠標準，使情況惡化。(編輯：許嘉芫)