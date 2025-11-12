颱風深夜有望解海陸警 高鐵明全線正常營運
[NOWnews今日新聞] 中央氣象署表示，鳳凰颱風正持續加速逼近台灣，預計深夜有機會解除海陸颱風警報。台灣高鐵公司宣佈，明（13）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘；颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
鳳凰颱風12日下午4時的中心位置在鵝鑾鼻的西方約80公里之處，以每小時43公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，七級風平均暴風半徑120公里。
台灣高鐵公司呼籲鄰近高鐵沿線之民眾，務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。
台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：
自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
