颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。





今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。

明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的水氣也將逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣將逐漸轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。





至於眾所關心的鳳凰颱風，天氣風險表示，目前它仍在菲律賓以東海面，正快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天(8日)凌晨已增強為中度颱風，明天(9日)有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下週一(10日)鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞將減弱為中度颱風。下週二(11日)颱風將逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。天氣風險說明，下週三(12日)鳳凰颱風就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四(13日)上午這段期間，颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四(13日)下午將遠離台灣附近。





天氣風險指出，在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程，預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。





預期下週一、二(10-11日)颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部將有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂「共伴效應」的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況；中南部地區則是要等到週二(11日)降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。天氣風險表示，同樣受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地沿海以及外島地區將有8-10級或以上陣風發生機會，強風的情況也要留意。





下週三(12日)到週四(13日)上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。天氣風險說明，中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到週四(13日)下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。





下週五(14日)到週末(15日)受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。天氣風險指出，北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大，是比較典型的東北季風秋季天氣型態，雖然適合出遊，但是颱風剛過，危險區域還是暫時不要靠近比較安全。





天氣風險總結，目前的預報看起來，鳳凰颱風下週侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意共伴效應強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。天氣風險提醒大家，趁這兩天影響還不大時，及早做好防颱準備，應對這個可能罕見在11月將要登陸台灣的颱風。

