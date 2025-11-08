颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。
今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。
明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的水氣也將逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣將逐漸轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。
至於眾所關心的鳳凰颱風，天氣風險表示，目前它仍在菲律賓以東海面，正快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天(8日)凌晨已增強為中度颱風，明天(9日)有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下週一(10日)鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞將減弱為中度颱風。下週二(11日)颱風將逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。天氣風險說明，下週三(12日)鳳凰颱風就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四(13日)上午這段期間，颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四(13日)下午將遠離台灣附近。
天氣風險指出，在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程，預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。
預期下週一、二(10-11日)颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部將有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂「共伴效應」的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況；中南部地區則是要等到週二(11日)降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。天氣風險表示，同樣受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地沿海以及外島地區將有8-10級或以上陣風發生機會，強風的情況也要留意。
下週三(12日)到週四(13日)上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。天氣風險說明，中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到週四(13日)下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。
下週五(14日)到週末(15日)受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。天氣風險指出，北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大，是比較典型的東北季風秋季天氣型態，雖然適合出遊，但是颱風剛過，危險區域還是暫時不要靠近比較安全。
天氣風險總結，目前的預報看起來，鳳凰颱風下週侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意共伴效應強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。天氣風險提醒大家，趁這兩天影響還不大時，及早做好防颱準備，應對這個可能罕見在11月將要登陸台灣的颱風。
更多Newtalk新聞報導
鳳凰變胖轉中颱、侵台機率高 不排除下週三登陸西南部
游錫堃《回憶守護宜蘭的日子》1：噶瑪蘭雜誌的角色
其他人也在看
鳳凰來襲！基隆碧砂漁港防颱 27艘遊艇緊急吊掛上岸
今年10月下旬因為颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆市碧砂遊艇港頻頻出現巨浪越堤，導致3艘遊艇沉沒、翻覆，還有1部轎車被大浪沖得四腳朝天。因為鳳凰颱風預計下周會侵襲台灣，8日上午不少遊艇船主急著將船隻吊掛上岸或移泊到港區其他水域。中時新聞網 ・ 9 小時前
嘉義縣推數位學生證 可借書、搭捷運台鐵和商店消費
嘉義縣政府將於114學年度起推出「數位學生證」制度，涵蓋縣內各級學校（國小至高中），近2萬名學生將可使用，縣府表示，數位學生證將整合一卡通平台，能交通搭乘、民生消費、生活繳費與社群互動，學生能以學生證借書，還能搭乘北捷、高捷、台鐵與YouBike等交通工具，也可在全台四大超商及超過10萬家商店消費，自由時報 ・ 13 小時前
中颱鳳凰來勢洶洶 台電屏縣142名搶修人員待命
鳳凰颱風已升級為中颱，中央氣象署預計11日到南海且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大；台電屏東區處處長仇忠銘今（8）日表示，昨已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等人員設備機具，預計下週一（10日）加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力自由時報 ・ 11 小時前
各地多雲到晴 留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(7)日各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。溫度方面，西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。氣象署指出，第26號輕度颱風「鳳凰」（國際命名ＦＵＮＧ－ＷＯＮＧ），今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響臺灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報；至於第25號輕度颱風「海鷗」（國際命名ＫＡＬＭＡＥＧＩ）今凌晨2時中心位於越南，對臺灣台灣好新聞 ・ 1 天前
鳳凰增強為中颱！專家曝路徑強度仍有變數 「這兩天」慎防暴風及大量降雨
即時中心／梁博超報導今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象專家吳德榮指出，下週二、三需慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅；另外，由於鳳凰颱風進入南海北轉過程中受到3因素影響，強度減弱也造成模擬路徑更加分歧，所以目前未來路徑、強度都還有很大變數。民視 ・ 14 小時前
北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 8 小時前
鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝
鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝EBC東森新聞 ・ 11 小時前
馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題
馬公市民代表會第12屆第6次臨時會，副主席莊國輝針對市立托兒所公共設施安全與行政管理，提出多項具體質疑與建議，強調幼教環境必須符合法規並保障孩童安全與受教品質。莊國輝指出，園本部剛改善並驗收完畢的幼幼班廁所，並未設置供成人使用的廁所，此舉明顯不符現行法規。依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》第13自由時報 ・ 12 小時前
鳳凰恐轉中颱「直穿台灣」！專家揭3特點：是罕見個案
根據氣象署公布的最新路徑圖，輕度颱風「鳳凰」預計將北轉影響台灣，預計下週一開始影響天氣，氣象專家林得恩撰文指出，鳳凰颱風的3個特點是相當罕見的狀況，同時也分享關於颱風的相關冷知識。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜配合中方統戰...許美華讚「不演了」：樂見藍營自掘墳墓、直球對決台人最大共識
許美華認為，儘早直球對決，讓台灣人自己決定自己的命運，不是台灣人就是中國人，沒有模糊空間，也蠻好的，「我要好好活著，看到國民黨被共產黨團滅！」放言 Fount Media ・ 10 小時前
鳳凰增強為中颱 今各地多雲到晴迎風面偶雨
中央氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」今天(8日)清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一(10日)會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三(12日)各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。 今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。 氣溫方面，西半部高溫可達攝氏30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。 離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。 風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 環境部空氣品質預報資訊：8日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。 宜蘭、花東空品區為「良好」等中央廣播電台 ・ 14 小時前
鳳凰又有共伴效應 強降雨狂炸北部 下周三開始穿台
鳳凰颱風持續增強，下周襲台。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰下周三晚間到下周四上午，颱風中心可能登陸並通過台灣上空。而鳳凰環流大，又遇到東北季風南下，因此在本體到來前，北、東部下周一、二就要先留意共伴效應帶來的強降雨，中南部則得防下周三本體靠近時帶來的強風豪雨，預估最快要等到下周四，風雨才會逐漸緩和。中時新聞網 ・ 8 小時前
多雲到晴迎風面偶雨 鳳凰颱風下週一北轉影響台灣
今天(7日)台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區也會有有零星短暫陣雨。 溫度方面，西半部高溫可達攝氏28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大。離島地區方面，澎湖為晴時多雲，氣溫24至26度；金門晴時多雲，氣溫22至26度；馬祖則為晴時多雲，氣溫20至23度。 氣象署提醒，恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加注意安全。 颱風動態方面，第26號輕度颱風「鳳凰」(國際命名FUNG-WONG)，今天凌晨2時的中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下周一(10日)會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，預計10日至12日將影響台灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪也會增強，由於此颱風10日之後的路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。 至於第25號輕度颱風「海鷗」(國際命名KALMAEGI)今天凌晨中央廣播電台 ・ 1 天前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 1 天前
各地多雲到晴迎風面偶雨 鳳凰升為中颱
（中央社台北8日電）氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱。中央社 ・ 14 小時前
強度上看強颱！下週鳳凰颱風穿越台灣 網崩潰：今年水逆嗎？
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風昨(6)天生成後就持續增強，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰預估11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近，12、13日穿越台灣，預估巔峰強度可達強烈颱風，由於今年暴雨不斷，讓不少網友崩潰喊「今年是水逆嗎？」、「別再來了」。 「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。目前預估路徑上無太大變化，11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近。 綜觀模式預報，目前路徑預報逐漸穩定，確定北轉對台灣有影響，不過北轉的時間及位置仍有變數，最大的分歧在於是走台灣西岸(台灣海峽)或東岸，但預估都是12日至13日之間穿越台灣上空，靠近台灣時仍具一定強度。對次，不少網友崩潰喊「南部今年是犯水逆嗎？都快變水都了」、「別再來了」。查看原文更多Newtalk新聞報導非洲豬瘟禁宰衝擊！台南加碼發放豬肉攤1.5萬元援助金鳳凰颱風案例罕見！氣象專家列「3特點」：幾乎無一個案新頭殼 ・ 1 天前
天氣》鳳凰颱風超巨畫面曝！周一起影響台灣 專家曝2地天氣肯定爛
明（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周四（13日）是颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，颱風下周一開始北轉那一段路，一定會逐漸減弱，北部、東部不會沒事，颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是爛。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐飆強颱！下週逼近台灣「冒1現象」鄭明典全說了
生活中心／周希雯報導今年第26號颱風「鳳凰」昨日（6）生成，目前正向西北西轉西前進，預估下週一（10）前後接近巴士海峽至台灣附近海面；屆時影響台灣最劇烈，可能發布海警、陸警；專家也預估「鳳凰」恐達中颱上限、甚至強颱，不排除侵襲台灣。對此，前氣象局長鄭明典看過所有預測模式後，發現颱風可能出現「高低層分離現象」，並解釋颱風高角度北轉的背後原因。民視 ・ 1 天前
防馬太鞍溪「天河」再釀災！水利署預布大型抽水機、消波塊及太空包
花蓮馬太鞍溪洪災後，又有11月颱鳳凰颱風接近，氣象署預估下週二、週三在東部會有大雨或局部豪雨，由於馬太鞍溪中上游河床還有3億立方公尺堆積，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，希望豪雨來前持續強化主深槽流路，增加通洪能力，並預佈抽水機、消波塊及太空包準備隨時搶險。自由時報 ・ 12 小時前
鳳凰登陸點可能北修 粉專警告3地：最高規格防颱
鳳凰颱風持續朝西北西前進，下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉從中部穿越台灣，比原本預估的中南部登陸再偏北一點。氣象粉專表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大的時刻；嘉義以南及澎湖、金馬在危險半圈內，務必以最高規格防範；苗栗至雲林的風雨將取決於颱風的走法，目前仍難評估，不過強風無可避免。中時新聞網 ・ 8 小時前