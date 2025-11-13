颱風災情凸顯防洪弊端嚴重 菲國總統：涉案人年底前送進監獄

菲律賓近期爆發防洪工程貪污醜聞，涉及政府官員和民間建築業者，引發大批民眾走上街頭抗議並重創經濟。總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr)今天(13日)表示，將對相關涉案人士將祭出法律制裁，年底前就會將他們判刑入獄。

路透社報導，小馬可仕今年稍早成立了一個委員會，針對價值數十億菲律賓披索的防洪設施展開調查。這些設施有的不符標準、文件記錄不足，或甚至根本不存在。

最近幾週，颱風引發的大規模洪災造成菲律賓全國多地被淹沒，民眾的憤怒情緒再度高漲，並揚言發起更多示威活動。

小馬可仕今天召開電視記者會表示：「他們不會有一個愉快的聖誕節。」他身旁的巨型螢幕上同時顯示數十名涉案政府公共工程官員和建築業高層的名字。

小馬可仕表示，政府已凍結涉案個人和公司的63億披索資產，並尋求讓這些資產充公。

這起弊案也使得菲律賓今年第三季基礎建設支出暴跌26.2%，導致第三季的年度經濟成長率僅達4%，是4年來的最低點。

菲律賓財政部估計，從2023年到2025年，菲律賓經濟因防洪工程的貪腐問題損失高達1185億披索(約新台幣630億元)。綠色和平組織(Greenpeace)則認為，實際損失可能接近180億美元(約新台幣5442億元)。

作為貪腐前總統馬可仕(Ferdinand Marcos)之子，小馬可仕正設法透過打擊貪腐來推動政府問責制度，實現施政透明。