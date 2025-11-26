聚焦國力、AI雙金字塔計畫 卓揆揭明年施政重點

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日出席中華民國工商協進會工商早餐會，說明明年度中央政府施政重點，包括「國力新十大動能」及「AI新十大建設」雙金字塔計畫等各項福國利民政策，籲請工商界發揮影響力，讓立法院順利通過明年度中央政府總預算案，朝「二上、一下、一平穩」國家大目標邁進。

卓揆指出，臺灣今年人均GDP已達3萬8066美元，明年可望提早達成4萬美元目標；失業率由去年3.38%降至今年3.36%，並努力穩定在3%以下；平均消費者物價指數（CPI）今年預計可降至1.76%，希望2028年前可將數字維持在2%以下。

針對臺美關稅談判進度，卓揆表示，目前已完成各種技術性磋商，待完成書面文件交換過程後，將進入總結會議。談判過程期間，我方提出的「臺灣模式」有別於各國做法，是由臺灣產業自主性全球布局，政府提供金融保證，並以政府對政府（G2G）形式，由美方提供相關行政協助與優惠，以利我國業者在美設立服務園區時，取得土地與各種行政作業的優惠與便利。

對於明年度中央政府總預算案，卓揆指出，包括「國力新十大動能」及「AI新十大建設」雙金字塔計畫，將結合地方政府共同推動。前者分成產業升級、世代照護、國力基盤3大領域，後者包括推動「五大信賴產業」、推升內需及中小微企業多元振興發展，盼逐步推進並讓相關產業成熟發展。

有關世代照護，卓揆說，首先推動「減稅減負擔」政策，明年持續提高免稅額額度；明年「長照3.0」政策將正式上路，中央編列1153億元預算，提供居家、社區、機構、醫療、社福連續性醫照整合服務。至於「國力基盤」部分，為達「均衡臺灣」目標，政府正推動「六大區域產業及生活圈」計畫，未來將投入超過150項地方基礎建設，預算達2993億元。

至於「AI新十大建設」，卓揆表示，政府將全力發展軟體產業，讓百工百業均能充分智慧運用，最終達到「全民智慧生活圈」目標；強化主權AI及增加AI算力建設；推動「智慧政府資料治理」，讓資料開放全民共享；促進區域AI均衡發展，讓AI國際大廠在臺建設投資平均分配到各縣市。

