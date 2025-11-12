颱風致健保卡遺失或損壞 可採例外就醫
記者郭曉蓓／臺北報導
衛福部健保署今（13）日指出，鳳凰颱風過境，造成部分區域災情慘重，有民眾無健保卡但需要就醫情事，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。
健保署表示，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡，請於健保卡申請表上註明「鳳凰颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所(可現場製卡之公所)及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。
健保署說明，民眾如因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，也可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後的處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。
其他人也在看
生華科攜手精拓生技 加速新藥開發
【記者柯安聰台北報導】生華生技（6492）12日宣布，正式與擁有全球獨家癌症藥物檢測平台的精拓生技展開策略合作。雙方將透過精拓生技研發的「E.V.A. Select 腫瘤分身抗癌藥物檢測平台」，精準篩...自立晚報 ・ 1 天前
荷爾蒙穩定 哺乳期也能拚試管
越來越多媽媽在生下第1胎後，為了盡快拚第2胎，選擇在哺乳期間就啟動試管療程。專家指出，過去多認為哺乳會干擾排卵、降低試管成功率，但近年臨床研究結果顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。是否適合啟動療程，關鍵在體內荷爾蒙是否已恢復穩定。中時新聞網 ・ 20 小時前
高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫
發高燒超過3天，小心不是普通感冒，恐是感染「肺炎鏈球菌」！一名10歲女童，發燒一周後出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，發現中耳已化膿，確診肺炎鏈球菌感染，後來甚至從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。中時新聞網 ・ 20 小時前
蕁麻疹皮膚癢又腫，不吃藥會自己好？醫揭「這類型」與免疫失調有關
56歲的謝小姐擔任管理職，多年以來飽受慢性蕁麻疹困擾，皮膚搔癢難耐，她曾在懷孕時因蕁麻疹發作引起呼吸困難，三度被緊急送往急診治療，深刻體會到規律監測與積極治療的重要性，如今她隨身攜帶藥物，以防疾病突如其來。皮膚科醫師提醒，慢性自發性蕁麻疹患者長期飽受症狀困擾，但研究顯示，患者平均需耗時約1年半、諮詢近5位醫師才能確診。優活健康網 ・ 1 天前
泌尿道上皮癌 健保擴大給付
全台每年新增約4000人罹患泌尿道上皮癌，醫師指出，4成患者發現時已經第2期以上，且晚期復發率高，一旦轉移存活率不到1成。健保署今年10月起，擴大給付晚期泌尿道上皮癌化療後的維持治療，預計每年500人受惠，有望降低患者3成死亡風險，提升整體存活期。中時新聞網 ・ 20 小時前
石崇良：2040年台灣成全球最老國家 健保變革得預做準備
日前健保補充保費計畫變革引發熱議，衛福部部長石崇良今日參加生技論壇時強調，台灣在2040年將超車日本成為全球最老的國家，首要衝擊就是健保財務，因此為了健保能長久持續，現在就得預做準備。他指出，目前台灣三高（高血糖、高血壓、高血脂）人口持續增加，因此支付三高的健保支持也逐年增加，但因人口老化、少子化，自由時報 ・ 1 天前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 9 小時前
陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」
即時中心／廖予瑄報導資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」民視 ・ 4 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
40歲男大便「灰白色」一驗驚見癌症已擴散！醫：糞便見5顏色注意
40多歲男子長年以藥物控制膽結石，出現腹痛、糞便灰白、眼白發黃就醫，確診為「壺腹瘤」。醫師陳榮堅提醒，大便顏色異常是重要警訊，若糞便呈灰白、黑、青、黃或紅色，都可能與膽結石、腫瘤或消化道出血等疾病相關，應及早就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫護搞錯小數點...2歲童服用10倍藥量 心臟驟停身亡
醫護搞錯小數點...2歲童服用10倍藥量 心臟驟停身亡EBC東森新聞 ・ 3 小時前
250萬人福音！研究證實「1蔬菜」有效控血糖：不是苦瓜
台灣糖尿病患人數已超過250萬，營養師楊斯涵表示，動物研究顯示，秋葵萃取物能改善高血糖，被餵以高脂飲食致肥胖型代謝異常的小鼠，在使用秋葵萃取物後，其血糖數值降低，且胰島素阻抗問題獲得改善。人體實驗則顯示，吃秋葵有助於穩定血糖。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 1 天前
要命疏失！醫護看錯小數點「1.5變15 mmol」2歲男童服10倍藥量身亡
美國佛羅里達州再度傳出醫療疏失釀成悲劇！一名 2 歲男童原本因病毒感染住院治療，卻因醫護人員誤讀藥物劑量中的小數點，將磷酸鉀劑量給錯為正常值的 10 倍以上，導致男童因高鉀引發心臟驟停，最後不幸喪命。男童家屬日前已向醫院正式提起訴訟，控訴醫療團隊嚴重疏忽，應負起法律責任。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台灣成人高血糖盛行率破12% 五招逆轉「糖尿病前期」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣人健康新警訊！國健署今（13）日指出，根據「2019-2023年國民營養健康調查」結果發現，台灣20歲以上國人高血糖盛行率達到12.8%，凸顯血糖健康已經成為全民應關注的重要議題，提醒民眾，糖尿病前期個案唯有透過「定期檢查、血糖監測、均衡飲食、規律運動、積極管理代謝症候群」才能降低發展為糖尿病的風險。 國際糖尿病...匯流新聞網 ・ 9 小時前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 1 天前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
健保補充保費「這樣收」多4800億 石崇良眼睛一亮：好睡了
衛福部長石崇良日前突然拋出要改革健保補充保費收取公式，劍指存股族、定存族及房東，引發社會強烈反彈，行政院緊急喊卡。石崇良事後表示，面臨明年健保財務缺口將高達千億元「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（1中廣新聞網 ・ 5 小時前
學校打流感疫苗前1天才揭曉廠牌惹怨 石崇良：家長的堅持不必要！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年流感疫情少見提早報到，出現一波「秋季流感」現象，且疾管署預估最快11月底，流感就會二度增溫，卻傳出有家長抱怨小孩子在學校接種流感疫苗，校方卻在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇。衛福部長石崇良今（13）日公開發話，強調如果孩子過去沒有特殊不良反應，家長不太需要堅持要打特定廠牌的疫苗，所有疫苗效果...匯流新聞網 ・ 14 小時前