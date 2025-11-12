颱風致健保卡遺失或損壞 可採例外就醫

記者郭曉蓓／臺北報導

衛福部健保署今（13）日指出，鳳凰颱風過境，造成部分區域災情慘重，有民眾無健保卡但需要就醫情事，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。

健保署表示，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡，請於健保卡申請表上註明「鳳凰颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所(可現場製卡之公所)及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。

健保署說明，民眾如因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，也可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後的處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。