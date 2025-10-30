颱風衝擊嘉義文化資產 李遠視察災後古蹟 重生慶生雙喜

文化部長李遠30日視察洲南鹽場災後復建情形，為團隊加油打氣。（廖素慧攝）

丹娜絲颱風重創嘉義，文化部爭取到災後復原預算2.94億元協助8縣市搶修復建文化資產，嘉義市3案獲補助771.4萬元，嘉義縣7案2258.1萬元，文化部長李遠30日視察獲補助的百大文化基地「洲南鹽場」、「島呼冊店」及嘉義市定古蹟「原嘉義神社暨附屬館（史蹟資料館）」。

嘉義縣布袋鎮洲南鹽場執行長蔡炅樵說，此次風災受創慘重，心情非常沉重，但隨即打起精神展開清理、復原、重建，深思後是以20年需求的長遠發展來規畫重建工作，以因應氣候環境的挑戰愈來愈大，能防災、減災、順災，強化文化韌性。

丹娜絲颱風重創百大文化基地「洲南鹽場」，屋頂全掀開了還未修補完。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠為市定古蹟史蹟資料館災損嚴重，爭取文化部再多補助。（廖素慧攝）

立委王美惠也爭取文化部多支持嘉義市文化建設。（廖素慧攝）

嘉市府準備生日蛋糕為李遠慶生，黃敏惠、王美惠等官員齊唱生日快樂歌祝賀。（廖素慧攝）

李遠表示，嘉義縣使用文化幣的成績是全台第一，顯示很用心推展文化幣政策，從洲南鹽場在地扎根經營鹽文化與環境教育，還能以長遠需求來規畫重建，就是最好例子，文化部會全力繼續支持。

風災重創嘉義市定古蹟前的老樹連根拔起、壓毀屋頂破洞漏水，入口牌樓、屋頂、圍牆及石燈籠等多處受損，停業20天，文化部核定補助218.5萬元。

市長黃敏惠為古蹟發聲，她說，損失不止這些，補助218萬餘元太少，希望文化部能再多補助，此外，嘉義舊監及宿舍群、嘉義文化創意園區都亟待文化部加快腳步推動。立委王美惠也贊聲，盼中央多支持地方文化建設。

嘉義市獨立書店「島呼冊店」受風災重創，老屋屋頂嚴重受損，書籍家具受潮，書店已搬至「台灣圖書室」重啟營運。

李遠表示，文化部爭取「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」預算2.94億元，協助8縣市推動文化資產搶修與復建計畫，全部全額核定補助，不需要自籌配合款，展現中央全力支持地方文化保存工作。

李遠還提到文化資產是地方的靈魂、國家的根基，面對災害衝擊，中央與地方是「同一個團隊」，會即時掌握現況並提供修復建議。

30日是李遠74歲生日，黃敏惠特地準備蛋糕為他慶生，也慶祝市定古蹟能歷劫重生，氣氛溫馨。

