颱風襲宿霧！台人逃命：語言學校淹水.停電

宿霧淹水台灣學生受影響。（圖／授權 _yv.ne）

颱風海鷗重創菲律賓宿霧，造成當地嚴重水患與停電問題，不僅影響當地居民生活，也讓許多赴宿霧遊學的台灣學生陷入困境。多所語言學校受災嚴重，學生們面臨停水、停電、淹水等窘境，有人苦笑表示「來學習英文變成學如何逃難」。遊學代辦業者表示已有學生決定提早返台，並建議準備前往的學生暫緩行程。專家指出，由於菲律賓排水系統不佳，加上公部門效率不彰，災後復原可能需要較長時間。

台灣學生在宿霧語言學校的遊學經驗因颱風而變得驚心動魄。有學生在開學第三天就遭遇停電停水困境，朋友的房間更因漏水導致床鋪全濕。沒有冷氣的情況下，學生們只能用涼感紙巾擦拭身體降溫；停水期間有人拉肚子，只能服藥舒緩；沒有電燈照明，只能用平板電腦開啟手電筒功能繼續念書。學生們甚至一起體驗了「燭光晚餐」，最後校方安排學生到旅館住宿兩晚。

另一所語言學校的情況更為嚴重，學生起床發現水位快淹到二樓。路面因積水變成「大型游泳池」，有人用塑膠墊在水中漂浮，甚至有人穿上救生衣應對。遊學代辦業者拍攝的畫面顯示，颱風造成樹木連根拔起或攔腰折斷，路面積水嚴重且大雨持續不停。

遊學代辦業者Chase表示，目前只有一位學生決定提早返台，正在辦理相關程序，同時建議準備前往當地的學生可以暫緩行程。對於受災學校無法正常上課的情況，他們會與學校討論學生退費或返回台灣的需求。

在菲律賓宿霧經營旅遊業超過10年的業者Yao指出，此次災情較為嚴重，是因為淹水發生在菲律賓較有經濟能力的地區。菲律賓公部門效率不佳，災後復原需要時間。

菲律賓旅遊部落客熊熊來七逃表示，首都馬尼拉及呂宋島最北部地區也都有災情發生。由於菲律賓排水系統不佳，災後可能會有蚊蟲孳生問題，他建議旅客可以選擇前往獨立的島嶼，如長灘島等地區旅遊。

專家分析指出，熱門旅遊景點的修復時間相對較快，但郊區災情較難復原。此外，天災過後搶劫等犯罪案件可能增加，提醒有菲律賓旅遊計畫的民眾應特別注意安全問題。

