颱風襲擊後又遇卑南6.1強震 台東體中多棟建築設備受損狀況曝光了

即時中心／徐子為報導



中央氣象署表示，今（24）日17時47分，臺東卑南發生規模6.1強震。然而，接近震央的台東大學附屬體育中學硬體設備因此受創嚴重，他們才歷經楊柳颱風摧殘，導致其狀況雪上加霜，所幸暫無傳出傷亡。





氣象署指出，根據氣象署發布的各地最大震度資料，臺東縣卑南地區測得最大震度5弱，臺東縣臺東市、花蓮縣秀林、屏東縣三地門等地震度達4級；高雄市、嘉義縣、雲林縣、臺南市及南投縣部分地區震度為3級。中部及北部多數縣市亦有感，震度多為1至2級。



地震過後，台東體中多棟建築物出現明顯裂痕，學生餐廳天花板墜落，餐廳內，到處是掉落的天花板碎片及碎石，多棟建築物的水管破裂，目前學生宿舍無熱水可用，所幸沒有學生受傷。



校方秘書林德泉表示，目前學生都平安，但擔心有學生不敢進到室內，校方有通知家長，看是否需將學生帶回，不便帶回的，校方會另行安置。

校方秘書林德泉說明校內災情。（圖／民視新聞）





據了解，楊柳颱風台東體中場館受重創，這次遭遇這次地震，更加劇惡化天花板倒塌及掉落嚴重情況。









受地震影響，台東體中多處硬體設備嚴重受損。（圖／台東體中提供）













受地震影響，台東體中多處硬體設備嚴重受損。（圖／台東體中提供）









