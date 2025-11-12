颱風襲高雄最大陣風9級 中芸漁港大浪拉封鎖線

警方拉起的封鎖線被風吹到劇烈晃動，還得用大石頭固定。12日下午高雄出現間歇性降雨，呈現風比雨大的情況。林園區中芸漁港封閉不讓民眾靠近堤岸，海巡及派出所也來回巡邏，勸離想闖入釣魚與觀浪民眾。

受訪高雄市民認為，「平常還好，就是因為今天颱風的關係，風比較大。」

颱風及外圍環流還有東北風偏強，氣象署對高雄、屏東、澎湖等地發布陸上強風特報，高雄沿海地區風速不小，中芸漁港、西子灣仍出現民眾在颱風天前往。

高市新濱派出所長蔡宗宏指出，「至10日17時30分，鳳凰颱風海上颱風警報發布迄今12日，共計勸離29人。」

氣象署資料顯示，截至12日下午4時半前，高雄最大陣風來到9級。高雄氣象站提醒，颱風中心登陸的前後3小時還可能出現10級陣風，民眾要留意。

只是強風也讓高屏溪沿岸風速驟升，下午1時，高屏溪區域測得瞬間風速達每秒7.3 公尺，河床裸露區揚塵現象明顯。許多高雄市民在12日颱風天收到空氣品質不良的細胞簡訊，高市大寮空品測站也一度出現對所有族群都有健康危害等級的褐色警報；另外也有民眾在颱風天發現天空變粉紅色。

高雄氣象站代理主任蔡宗樺對此說明，「第1是日出前，藍光紫光波長比較短的都會被散射掉，所以剩下紅光，所以我們看到比較容易是紅色。第2個是颱風來臨前空氣的濕度比較高，水氣比較多，因此藍光也容易被散射掉。」

高雄氣象站指出日出或日落時分，太陽光路徑變長，較短波長的藍光容易被空氣分子散射掉，波長比較長的紅光或是橙光則能穿透到達地面，所以看到的太陽光較偏紅色，屬於自然現象。

