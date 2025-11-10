颱風要來了！防災損 快檢視有無颱風洪水險

▲中央氣象署表示，鳳凰颱風目前已經通過菲律賓呂宋島進入南海，預計重整之後開始北轉朝台灣而來。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

[NOWnews今日新聞] 中央氣象署表示，鳳凰颱風目前已經通過菲律賓呂宋島進入南海，預計重整之後開始北轉朝台灣而來。由於颱風挾帶的強風和豪雨，往往造成嚴重災害及民眾財產損失。金管會及產險業者也提醒，除注意自身安全及做好防颱準備外，亦可審視投保的保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障。

在個人保險方面，現行住宅火災保險承保範圍已包含「住宅颱風及洪水災害補償保險」，對於住宅直接因颱風或洪水造成的損失，提供新台幣7000至9000元的基本保障，不過，民眾可視需求額外加保「超額颱風及洪水保險附加條款」，除提供颱風或洪水所致財物損失的更高保額外，並包含臨時住宿費用及相關清除費用的保障。

另針對房屋位於低窪地區或山坡地的民眾，可選擇加保「地層下陷、滑動或山崩保險附加條款」，保障因颱風或洪水引起之地層滑動或下陷、山崩、地質鬆動、沙及土壤流失（包括土石流）所致損失。

除了居家財產，民眾車輛亦可能因颱風或洪水造成損失，惟上開損失並非現行甲式、乙式及丙式車體損失保險的承保範圍，建議民眾可視需要選擇加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，保障車輛因颱風或洪水等事故所致的損失。

至於企業保險方面，以企業最常投保的火災保險為例，商業火災綜合保險係以概括方式，承保建築物、機器設備及動產等保險標的物因突發不可預料的意外事故所致的損失，故有承保包括颱風及洪水所致損失；商業火災保險則未承保保險標的物因颱風或洪水所致之毀損或滅失，企業可另加保「颱風及洪水保險附加條款」，以轉嫁上述天災風險，建議企業投保時可向保險公司諮詢，以確認承保範圍是否符合需求。

金管會提醒，民眾與企業，平時可審視自身保險保障內容是否足夠，並視自身需要投保相關保險，以獲得更全面的保障。民眾如對於相關保險商品之承保範圍有疑義，可多加利用各保險公司及中華民國產物保險商業同業公會的免付費服務專線或官網。

