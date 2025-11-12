「颱風論壇」小編蘇澳家慘淹！家具全漂水上 今曝：宜蘭共伴效應已結束

生活中心／黃韻璇報導

中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，昨（11）日炸出驚人雨量，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，整個市區宛如泡在水中，淹水深度高達一層樓，就連氣象粉專的小編家都淹水，不過宜蘭民眾可以喘口氣，氣象粉專今（12）日指出，「宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的「柏小編」昨日晚間透露，自己位在宜蘭蘇澳的家水淹半層樓，提到「未來幾天會由其他小編支援，但可能會降低提醒頻率，還請大家多體諒」，柏小編指出，昨日下午開始緊盯強烈雨帶移動的狀況，到了傍晚附近溪流開始溢流跟倒灌，到了晚上水位開始上升，直呼「15年前梅姬颱風噩夢重演，當時一層樓淹的滿滿滿」。

蘇澳不斷降下驚人雨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」的小編也成受災戶。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

不過宜蘭民眾可以喘口氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（12）日凌晨再發文，透露「隨著颱風逐漸靠近，颱風環流與東北季風產生的共伴效應持續往北移動，宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來！」

今日一早宜蘭地區雨勢已經停歇，從羅東至蘇澳都出太陽，實際到蘇澳市區可以看到，水退後第上滿是泥濘，路旁也全是被水泡過的家具、紙箱等廢棄物，災民忙著清理家園。而昨晚蘇澳災情最嚴重、水淹一度高達一層樓的全聯、中原路一帶，淹水也已經全部消退，不過仍可看到滿地泥濘。

蘇澳滿地泥濘，路旁全是泡過水的家具、廢棄物，民眾忙著清理家園。（圖／民眾提供）

此外，氣象專家吳聖宇昨（11）日PO文透露，宜蘭縣蘇澳站在11日20時50分觀測到最大3小時累積雨量334.0毫米，這是該站自2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量，也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量並列排名第21位的紀錄。從3小時累積降水量統計資料來看，蘇澳鎮在2010年受梅姬颱風及東北季風共伴效應影響，曾在3小時降下444毫米的驚人雨勢，當年蘇澳鎮市區水淹一層樓高，造成嚴重災清，如今15年後再度出現驚人降雨。

