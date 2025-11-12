颱風警報解除 全國471件災情、88傷 (圖)

其他人也在看
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 11 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
別再靠夭颱風假！鳳凰颱風雙北沒放遭網怒轟 苦苓逆風發文說真話
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導鳳凰颱風強勢來襲，北北基桃共同生活圈本次放假卻不同調，4個縣市中，今（11）日僅桃園市完整放假，台北市正常上班上課，僅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導中度颱風海鷗11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署警告，接下來各地可能會出現多達4百毫米的驚人雨勢，請大家遠離山海，以策安全！針對鳳凰颱風持續接近，氣象署上午8點40分再度召開記者會，表示今、明（11、12）兩天台灣附近沿海容易有4米巨浪，西南沿海、東南部、恆春半島附近，後續可能也有5-6米巨浪。今天共伴效應降雨最明顯，北部、東半部雨勢可能來到豪雨，東半部山區更恐有大豪雨等級降雨。未來颱風會以偏北、北北東方向移動，今天晚間鳳凰就會到西南近海、明天晚間最接近本島。目前暴風圈即將進入台灣近海海域，目前預估會以輕度颱風侵襲我們。雖然七級暴風半徑有所縮減，但範圍仍有220公里，因此近海、陸地的威脅仍不可忽視 。目前海上警戒區域，包括台灣海峽、東南部海域、巴士海峽、東沙島海面，都是海上警戒範圍；提醒船隻嚴加戒備。陸上警戒區域，新增台南、台東，接下來嘉義也可能進入警戒區域。颱風北上後，明天會往東北方向移動，接近西南陸地。預計在明天下午到傍晚之間，可能登陸南部陸地，隨後往東北方向移動；受地形破壞，強度將快速減弱，往東北出海過程中，就會減弱為熱帶性低氣壓，甚至進一步降級為溫帶氣旋。降級時間點大約落在明天傍晚到周四清晨之間。颱風逐漸北上過程中，受東北季風、颱風外圍環流的共伴效應影響，風雨在部分地區相當明顯。中南部降雨今天雖不顯著，但接下來風雨會短暫增強。 至於中心登陸地點，包括中南部、西部、恆春半島都有可能。後續路徑、強度都須密切注意。今日受明顯偏東北風影響，沿海空曠地區、西半部到基隆北海岸，都有明顯強風。台南以北、基隆北海岸，中部以北內陸地區、恆春半島，都有較強陣風，沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖都可能出現十級強風。降雨方面，東半部已有一波波外圍雲系抵達，並與東北風共伴效應。今天大台北、東半部、恆春半島降雨都相當明顯。後續東半部山區，預估整體雨勢將「既大且久」。截止今天早上8點，宜蘭已經有超過500毫米累積雨量。新北、花蓮、台北、屏東也累積雨量超過2百毫米雨量。從今天零時起，宜蘭平地有超過200毫米以上降雨，新北的北海岸、東北角地區，有接近80毫米雨量；花東、屏東也有100毫米上下雨勢。未來降雨預測，今天白天到晚間，以迎風面降雨為主。基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島地雨勢明顯；到了明天外圍環流、颱風本身逐漸影響中南部時，北海岸、東半部雨勢會略減緩，中南部則有一波短暫強降雨。明晚以後颱風減弱遠離，中南部、花東降雨趨緩。但北部受風向影響，苗栗以北、基隆北海岸，以及各地山區會再次發生強降雨。雨量預測，未來24小時，從今早8點到明早8點。大台北、東半部、屏東山區有局部豪雨，東部山區會有大豪雨。宜蘭、花蓮山區可能會有250至400毫米雨量；中部山區有大雨。海面風浪，各海域都有3至5米浪高與長浪；東沙島更已出現6.9米「巨浪狂滔」。接下來西南海域、東南部、恆春半島與澎湖，都有5至6米浪高。氣象署總結，今天北部、東半部因共伴效應降雨顯著。各沿海風力偏強、宜花東山區降雨連續，有豪雨等級以上的長時間降雨。明天颱風接近，西南沿海受環流影響，可能會帶來較大風雨 ；山區連續降雨、海邊風浪強勁，非必要勿前往山海活動以策安全；也請大家留意最新預報資訊 。原文出處：快新聞／降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」 更多民視新聞報導步步進逼！鳳凰持續撲向台灣 氣象署0840最新說明白浪滔滔我不怕？鳳凰來襲「台南1漁船執意出海」 海巡署開單告發鳳凰掃蕩呂宋島！菲律賓4人罹難 專家：未來颱風恐更健壯民視影音 ・ 1 天前
鳳凰「靈體脫離」竟出現陽光？ 氣象主播：別大意
今年第26號颱風鳳凰，已轉為輕度颱風，今（12）日10時的中心位置，在北緯21.6度，東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約140公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。北台灣陽光露臉，《東森新聞》氣象主播王淑麗曝原因，還提醒「1情況」別大意了！EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前
南部5縣市今放颱風假! "無風無雨"民眾嗨喊賺到
南部中心／綜合報導12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。不過，縣市首長可不敢掉以輕心，忙著視察各地的防颱準備，對於放颱風假的標準，都表示是按照中央氣象署的資訊來做判斷。12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。（圖／民視新聞）盯著平板螢幕，思考要點哪種爆米花，颱風天上午，大家沒有乖乖待著家，而是跑到影城看電影。一名大學生說，「沒什麼風雨啊！有點像賺到。」另一位媽媽帶著孩子來，「天氣還好，但是還是有一些風。」影城還配合颱風天放假，打八折優惠，簡直就是雙重的小確幸。南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，但大家一覺起來卻發現怎麼無風無雨，偶爾還有太陽，完全不像颱風天，民眾出門逛街的逛街，看電影的看電影，還有到廟裏拜拜的，旗津渡輪也維持營運。民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。（圖／民視新聞）台南民眾尤其感受最深，因為才剛經歷過丹娜絲颱風的蹂躪，可不想再來一次。民眾說：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾說：今天又賺到一天颱風假，就難得很悠閒就可以到處去拜拜，或是一些走走看看，耍廢一天。」民眾說：「在家裡等颱風來，結果颱風沒來，開心啊 ，心情很好。」相較民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。台南市長黃偉哲：「放颱風假至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分我們還是在依循這個標準。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，畢竟颱風還在家門口，還沒正式登陸，下午天的情況，誰也說不準。原文出處：南部5縣市今放颱風假！＂無風無雨＂ 民眾嗨喊賺到 更多民視新聞報導花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓LIVE／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署14:40最新說明民視影音 ・ 6 小時前
大水漫灌！花蓮「這村莊」今晨洪水來襲 駭人畫面曝光了
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導鳳凰颱風持續逼近，受東北季風共伴效應影響，東部降下驚人雨勢；花蓮縣萬榮鄉明利村，今（12）晨遭到滾滾泥流灌入村莊；另一方面，昨（11）晚遭到淹沒的宜蘭蘇澳鎮，今晨水已退去，居民開始清理家園。民視 ・ 13 小時前
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了
颱風鳳凰「變了」穿台影響曝！鄭明典曬圖揭變化
生活中心／李汶臻報導輕颱「鳳凰」暴風圈今（12）日清晨已進入南部陸地，若登陸台灣將是史上第二個11月登陸台灣的颱風。有別於最開始的大C迴轉預測路徑，鳳凰颱風從通過菲律賓後的變化超大，不僅颱風路徑變了，整體更是「大瘦身」越來越小顆。前中央氣象局長鄭明典今（12）日稍早貼出雷達回波圖，示警「颱風環流還在」，還是要持續追蹤。民視 ・ 13 小時前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前