颱風警報解除 花蓮萬榮陣雨 台9線淤泥待清

鳳凰颱風登陸屏東恆春後已減弱為熱帶性低氣壓，然而花蓮地區仍受到間歇性降雨影響，多處道路需要清理復原。馬太鞍溪洪災造成嚴重影響，當地工程人員正積極進行防堵工作，堆起太空包防止進一步災情。花蓮縣府已宣布鳳林鎮長橋里和萬榮鄉明利村於週四停班停課，讓災民有更多時間收拾重建家園，同時也持續關注當地天候變化及災後復原情況。

工程人員趕在天完全黑之前，趕緊堆起太空包。（圖／TVBS）

雖然鳳凰颱風於12日晚間已減弱為熱帶性低氣壓，但花蓮地區仍持續出現間歇性降雨。目前台9線產業道路有部分區域已完成清理，但仍有許多地方存在淤泥淤積的狀況，地面上還有積水和淤泥，踩上去可能會被困住。工作人員已設置擋水板進行防護，但道路上仍有許多地方需要清理，因此台9線產業道路暫時被封閉，主要擔憂是馬太鞍溪堰塞湖溢流夾帶的土石可能會影響交通安全。

現場情況顯示，滾滾泥水不斷從上游往下衝，由於底部都是淤泥堆積，導致水淹到馬路上。工程人員趕在天完全黑之前，冒雨堆起太空包進行防護。值得注意的是，在11日晚間，這裡的太空包曾被水直接沖走，當時泥水甚至淹及大腿高度，情況十分嚴峻。

在花45線通往明利村的唯一便道上，由於天色已晚且有雨勢，為避免工程人員處於危險狀態，怪手已停止作業。工程團隊努力防堵，就是為了以防萬一，確保居民安全。因應災情，花蓮縣府已宣布鳳林鎮長橋里和萬榮鄉明利村於週四停班停課，讓受災民眾有更多時間收拾並重建家園。當地政府和相關單位將持續關注天候變化，並協助災後復原工作，以確保居民生活能盡快恢復正常。

