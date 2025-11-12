颱風豪雨後 宜蘭縣籲落實清消防疫及飲食衛生

颱風豪雨後，宜蘭縣籲請落實清消防疫及飲食衛生，衛生局長徐迺維至災區發放漂白水及防疫宣導。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

▲颱風豪雨後，宜蘭縣籲請落實清消防疫及飲食衛生，衛生局長徐迺維至災區發放漂白水及防疫宣導。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

鳳凰颱風強大雨勢造成宜蘭縣多處社區積淹水，為防範災後可能引發之腸道傳染病、皮膚病及登革熱等疫情，衛生局已立即啟動災後防疫作業，並陸續發放漂白水供受淹水住戶及社區進行環境清潔、消毒，且持續進行災後防疫工作，守護民眾健康安全。

衛生局長徐迺維特別提醒，風災大雨過後，易使土壤及泥水中的病源菌暴露於地面，除了接觸傳播外，也可能經由食用受汙染的水或吸入性感染。民眾災後整理居家環境，消毒可以使用市售含氯漂白水約含次氯酸鈉百分之五稀釋100倍擦拭。清理家園時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，做好個人防護措施，工作完畢或裝備卸除後，應以肥皂及清水洗手。老年人、身體衰弱、免疫功能不佳、慢性病患者糖尿病、心臟病、高血壓、癌症及酒癮者等及皮膚有外傷者，應避免皮膚暴露於污水或淤泥，如有出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適的症狀，請儘快就醫。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛提醒，風災後一週為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，籲請民眾大雨過後應主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。此外，屋簷排水槽俗稱天溝、屋後防火巷水溝俗稱屋後溝，容易成為病媒蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。相關資訊可至疾管署全球資訊網瀏覽，也可撥打免付費防疫專線一九二二或宜蘭縣政府衛生局防疫專線0三-九三五七O一一洽詢。

為杜絕泡水、過期或變質食品流入市面，衛生局加強稽查災區食品業者，除叮囑販賣業者應注意食品貯存條件冷藏七度C以下；冷凍-十八度C以下，並將停電期間及淹水之產品立即下架，以確保災民不受二次傷害；同時，籲請所有食品業者於災後期間，為了民眾健康及權益，更應提高警覺，從食材驗收、保存、完全烹煮、運送、供應及從業人員衛生習慣等各流程應更用心。豪雨可能導致飲用水受到汙染，若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水；飲用水要徹底煮沸或飲用包裝水；泡水之廚房用具及餐具要消毒後才能使用，泡過水或解凍過久的食物不可食用；並依「清除、清潔、消毒」三步驟，做好環境衛生。