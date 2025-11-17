颱風豪雨後 請落實清消防疫及飲食衛生
鳳凰颱風強大雨勢造成本縣多處社區積淹水，為防範災後可能引發之腸道傳染病、皮膚病及登革熱等疫情，衛生局已立即啟動災後防疫作業，並陸續發放漂白水供受淹水住戶及社區進行環境清潔、消毒，且持續進行災後防疫工作，守護民眾健康安全。
衛生局徐迺維局長特別提醒，風災大雨過後，易使土壤及泥水中的病源菌暴露於地面，除了接觸傳播外，也可能經由食用受汙染的水或吸入性感染。民眾災後整理居家環境，消毒可以使用市售含氯漂白水(約含次氯酸鈉5%)稀釋100倍擦拭。清理家園時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，做好個人防護措施，工作完畢或裝備卸除後，應以肥皂及清水洗手。老年人、身體衰弱、免疫功能不佳、慢性病患者（糖尿病、心臟病、高血壓、癌症及酒癮者等）及皮膚有外傷者，應避免皮膚暴露於污水或淤泥，如有出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適的症狀，請儘快就醫。
為杜絕泡水、過期或變質食品流入市面，衛生局加強稽查災區食品業者，除叮囑販賣業者應注意食品貯存條件（冷藏7℃以下；冷凍-18℃以下），並將停電期間及淹水之產品立即下架，以確保災民不受二次傷害；同時，籲請所有食品業者於災後期間，為了民眾健康及權益，更應提高警覺，從食材驗收、保存、完全烹煮、運送、供應及從業人員衛生習慣等各流程應更用心。豪雨可能導致飲用水受到汙染，若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水；飲用水要徹底煮沸或飲用包裝水；泡水之廚房用具及餐具要消毒後才能使用，泡過水或解凍過久的食物不可食用；並依「清除、清潔、消毒」三步驟，做好環境衛生。
林茂盛代理縣長提醒，風災後一週為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，籲請民眾大雨過後應主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。此外，屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為病媒蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。相關資訊可至疾管署全球資訊網瀏覽，也可撥打免付費防疫專線1922或宜蘭縣政府衛生局防疫專線03-9357011洽詢。
資料來源:宜蘭縣政府
其他人也在看
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 13 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 1 天前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「用隔夜飯炒飯」吃完險喪命！男子送醫呼吸困難休克 醫警告：再加熱也殺不死細菌
浙江省杭州市近日出現一起罕見的食物中毒案例，一名姚姓男子（化名）吃下用冰箱存放2天的剩飯炒成的炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，送醫時更已休克。所幸經搶救後脫離險境，院方診斷為由「蠟樣芽孢桿菌」感染引起的「炒飯症候群」。姊妹淘 ・ 1 天前
神經為何會失調？這１件事是關鍵！學會2技巧，不怕自律神經失調
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 23 小時前
男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。 根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十...匯流新聞網 ・ 19 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 2 小時前
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。聯合新聞網 ・ 10 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天天氣溼冷北部降溫有感 大台北、宜蘭防大雨 周二起低溫探15℃
中央氣象署表示，明天東北季風增強、水氣多，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，中南部高溫仍有26至30度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區須留意局部大雨。18日、19日各地將明顯降溫，中部以北低溫約15、16度，南部及花東地區約18至20度，降雨範圍也將縮小，逐日轉乾。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
手腳冰冷被稱「現代林黛玉」？她靠藥膳調理改善體質
38歲上班族吳小姐因體力差、手腳冰冷，自小被同學戲稱為「現代林黛玉」。去年冬天就醫後，透過中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診時表示手腳已變得溫暖，體力也明顯改善，直呼立冬補冬確實有助於改善身體狀況。中天新聞網 ・ 19 小時前
東京流感爆發！醫示警「落地2天內最危險」：90%出發前就有症狀
又到了流感流行季節，日本東京都政府13日發布季節性流感疫情警報，稱「病毒已達到警戒級別」，讓許多哈日族人心惶惶。今（15）日，醫師黃軒表示，在海外得流感往往會比想像中更加嚴重，統計指出有90%國外住院的流感者，在出國之前都早已有症狀，所以千萬不要硬撐，尤其是剛落地前兩天一定要特別注意，很多人都是「第一天還好好的，第二天突然變重症」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦
許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、常春月刊 ・ 17 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前