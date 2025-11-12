颱風豪雨後 請落實清消防疫及飲食衛生

宜蘭縣衛生局長徐迺親赴災區發放漂白水及防疫宣導。（宜蘭縣衛生局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風強大雨勢造成本縣多處社區積淹水，為防範災後可能引發之腸道傳染病、皮膚病及登革熱等疫情，宜蘭縣衛生局啟動災後防疫作業，並陸續發放漂白水供受淹水住戶及社區進行環境清潔、消毒，且持續進行災後防疫工作，守護民眾健康安全。

衛生局長徐迺維提醒，風災大雨過後，易使土壤及泥水中的病源菌暴露於地面，除了接觸傳播外，也可能經由食用受汙染的水或吸入性感染。民眾災後整理居家環境，消毒可以使用市售含氯漂白水（約含次氯酸鈉百分之五）稀釋一百倍擦拭。清理家園時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，做好個人防護措施，工作完畢或裝備卸除後，應以肥皂及清水洗手。老年人、身體衰弱、免疫功能不佳、慢性病患者（糖尿病、心臟病、高血壓、癌症及酒癮者等）及皮膚有外傷者，應避免皮膚暴露於污水或淤泥，如有出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適的症狀，請儘快就醫。

為杜絕泡水、過期或變質食品流入市面，衛生局加強稽查災區食品業者，除叮囑販賣業者應注意食品貯存條件（冷藏七度西以下；冷凍負十八度西以下），並將停電期間及淹水之產品立即下架，以確保災民不受二次傷害；同時，籲請所有食品業者於災後期間，為了民眾健康及權益，更應提高警覺，從食材驗收、保存、完全烹煮、運送、供應及從業人員衛生習慣等各流程應更用心。