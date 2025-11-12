颱風豪雨淹慘蘇澳 初估上千戶受災

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，昨夜宜蘭縣蘇澳鎮豪雨成災，不少民眾家中淹水高度達130至140公分，今晨水退，民眾開始動手整理泥濘家園。鎮長李明哲說，此次淹水災情嚴重，初估至少上千戶受災，蘇澳民眾需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口。

蘇澳鎮公所今天凌晨於社群媒體發文「分不清是雨、是汗、還是淚」，指蘇澳遭逢暴雨，災防中心求助電話不斷湧入，而避難民眾中，不乏行動不便、坐輪椅與臥床者，以及帶幼年子女撤離的家長，大家驚恐無助；至11日晚間11時止，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人。

颱風鳳凰來襲，11日晚間隨著雨勢不停，宜蘭縣蘇澳鎮發生嚴重淹水災情，軍方已出動AAV7兩棲突擊車、膠舟，前往救援當地居民。（圖／蘇澳鎮公所提供）

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間發生嚴重淹水災情，積水最深處超過一層樓高，軍方出動AAV7兩棲突擊車協助居民撤離。（圖／蘇澳鎮公所提供）

鎮公所更指出，入夜後雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，與最為人知的蘇澳火車站前，水淹至半層樓高，低窪處水淹最深處則達到一層樓高，軍方在暴雨中出動AAV7兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，一一帶出受困民眾，鎮民均平安，希望大家為蘇澳集氣。

今天上午，蘇澳鎮淹水退去，民眾開始整理家園。面對滿屋泥濘，有民眾說昨天淹水時，都在家裡鎮守，根本無法入眠，凌晨0時30分左右水開始退，她清掃家園到3時。

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日豪雨成災，鎮內重要的中山路也有淹水情形，警消及軍方在當地展開救災，出動橡皮艇協助老弱婦孺撤離至安置所。（圖／蘇澳鎮公所提供）

中央氣象署11日傍晚發布豪雨特報，宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，蘇澳鎮主要連外道路都發生淹水災情，消防局調派人力、橡皮艇前往支援救災。（圖／蘇澳鎮公所提供）

李明哲上午勘災時，接受媒體聯訪指出，此次淹水災情嚴重，初估至少上千戶受災，面積非常廣，許多人家中淹水高度達130至140公分，生財器具等全泡水；國軍六軍團已進駐，軍力加上公所人員、開口契約廠商，很快就會協助民眾復原家園，尤其清淤等工作，需要非常多人力支援。

受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，低窪地區淹水高度超過1公尺。12日上午淹水逐漸退去，民眾屋內家具傾倒毀損，滿地泥濘。（圖／蘇澳鎮公所提供）

受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，12日上午水逐漸退去，民眾開始動手清理家園。（圖／蘇澳鎮公所提供）

李明哲說，淹水原因尚待調查，他期盼中央，除給予受災戶補助外，蘇澳新分洪道計畫，目前雖已獲核定，但經費仍未到位，盼中央能盡速補足經費，讓鎮民不再飽受水災之苦。

