颱風走了冷氣團來了！Senyar提前退場 12月首波寒流下週三晚南下「北台轉冷有感」

原位於麻六甲海峽的路徑罕見，目前已逐漸消散，無緣成颱。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

即將邁入12月，太平洋上仍未完全脫離颱風季節。目前海面上持續存在輕度颱風「天琴」，原本另一個熱帶氣旋「Senyar」也有機會增強為第28號颱風「洛鞍」，成為首個由北印度洋跨界生成的特殊路徑案例。不過根據氣象社群「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新觀測，「Senyar」已呈現消散跡象，發展為颱風的機率渺茫。

原位於麻六甲海峽的路徑罕見，目前已逐漸消散，無緣成颱。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

根據氣象專家吳聖宇稍早在個人臉書指出，該熱帶性低氣壓源自麻六甲海峽附近的熱帶氣旋「Senyar」，依照數值模式模擬顯示，其將穿越馬來半島進入南海南部。若「Senyar」最終發展為輕度颱風，將是有氣象紀錄以來首見從北印度洋「逆向」進入南海並形成颱風的特殊案例。吳聖宇說明，過往通常是熱帶系統從南海進入北印度洋後持續活躍，此次路徑明顯不同，具觀測與氣候研究價值。不過他也補充，目前各大預報模式對其發展前景不太樂觀。

另據「台灣颱風論壇｜天氣特急」傍晚發文表示，「Senyar」已無法持續發展，由於南海季末環境不利於氣旋生存，小編也感嘆：「這個季節南海颱風生存真的不容易。」隨著「Senyar」減弱，氣象關注焦點也轉向另一波預計自下週影響台灣的強冷空氣。

「氣象報馬仔」粉專提醒，預估一波冷高壓將於下週三（12月3日）起南下，持續影響至週五（12月5日）清晨，屆時恐出現明顯氣溫驟降，且不排除冷空氣強度達「大陸冷氣團」等級。該波冷空氣移動路徑較為南偏、速度也偏快，初步研判下週三晚間開始，台灣各地氣溫將出現明顯變化，北部與東北部地區降溫幅度最大。

粉專進一步指出，從週三晚間至週四清晨為最冷時段，預料屆時將出現全台「有感」降溫現象，提醒民眾注意保暖與防範低溫對健康的影響。氣象專家也表示，雖然「Senyar」未能成颱，但熱帶系統與冷空氣交替進入的時序，將使台灣天氣轉趨不穩，建議民眾密切關注未來幾日的氣象預報。

模擬圖顯示，12月3日晚起強冷空氣南下，北台降溫幅度明顯。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

