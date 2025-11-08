颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線

（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸台。從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上。

圖／中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸台。（翻攝自中央氣象署）

氣象署指出，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約1760公里的海面上，正以每小時約30公里的速度向西北西方向推進。颱風中心最大風速達每秒33公尺，相當於12級強風，瞬間陣風甚至達到14級。隨著暴風半徑擴張至7級風200公里、10級風60公里，顯示鳳凰的影響範圍仍在持續擴大中。

廣告 廣告

根據中央氣象署公布的暴風圈侵襲機率圖，高雄、台南與澎湖位居前三，高達62%；屏東、嘉義與雲林則緊追其後，介於55%至59%之間。氣象署提醒，這些區域須嚴防強風豪雨及海上長浪，尤其是沿海低窪地帶，應提前做好防颱準備。

不僅南部地區受影響，彰化、南投、台中、台東及金門等地也被列為高風險區域。氣象署呼籲民眾密切注意颱風動態，避免於風雨高峰期前往山區或海邊活動。

圖／根據中央氣象署公布的暴風圈侵襲機率圖，高雄、台南與澎湖位居前三，高達62%；屏東、嘉義與雲林則緊追其後，介於55%至59%之間。（翻攝自中央氣象署）

預報員蔡伊其分析指出，鳳凰在通過呂宋島後，進入南海將可能北轉接近台灣本島。雖然受到東北季風與乾冷空氣的干擾，颱風強度可能略有削弱，但根據最新數據顯示，其結構仍具相當完整的對流中心，若環境條件配合，仍有登陸台灣的潛勢。

目前研判，中央氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報，並於週二進一步發布陸上警報。若路徑維持現況，鳳凰可能於週三深夜或週四清晨自南部沿海登陸，登陸後迅速橫越台灣。屆時中南部地區將首當其衝，北部亦可能出現短暫強風與豪雨。

廣告 廣告

氣象署強調，颱風動向仍受太平洋高壓強弱與季風系統影響，變數仍大，但以目前趨勢來看，下週中旬是最關鍵的觀察期。若鳳凰路徑再偏北，全台皆可能納入暴風圈範圍。

更多引新聞報導

瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過

網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處

