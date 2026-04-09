颱風辛樂克最快今晚生成 降雨3階段出爐「下週又要變天」

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記者蔣季容／台北報導

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，今（9）日起至下週一各地少雨悶熱，尤其今明兩天局部地區高達32至33度。下週二（14日）鋒面位置壓到台灣北部近海，北台灣降雨變高，整天不定時有局部短暫陣雨。至於中太平洋的熱帶性低氣壓TD04預計最快今晚增強為颱風辛樂克，未來將往日本東南方海面移動，對日本、台灣都沒有直接影響。

氣象署預報員趙竑指出，台灣今日受到太平洋高壓影響，各地大致屬於晴到多雲的天氣。未來降雨趨勢分成三階段，今天至下週一都是穩定的天氣，只有山區偶爾有零星午後雨出現。週六鋒面靠近，桃園以北、宜蘭降雨機率提高。

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趙竑說明，下週二鋒面壓到台灣近海，北台灣降雨變高，整天不定時有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，留意午後山區降雨。下週三鋒面通過加上東北季風影響，北部、東半部整天都有不定時短暫陣雨，中南部山區則有午後零星陣雨。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

溫度方面，趙竑表示，今明兩天溫度偏高，各地普遍都有30度，局部地區可達32至33度。明天中部以北、台東偏南側溫度偏高，南台東有機會出現焚風。週六至週日雲量較多、高溫稍微下降，但整體感受仍悶熱。下週二溫度下降，北台灣高溫約25至26度，下週三再降至23至24度，其他地方仍悶熱。

趙竑提醒，春天是霧好發的季節，今天至週一金門、馬祖；今晚至明晨台南以北；週六清晨桃園以北要留意霧或低雲影響能見度，行車用路、交通往返要多留意。另外，熱帶性低氣壓TD04最快今晚增強為颱風辛樂克，未來預估往西北方向、日本東南方海面移動，對日本、台灣都沒有直接影響。

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