颱風農損資材無處去 台東縣府擬設暫置區止亂象

大量廢棄農用塑膠網被棄置於路邊，反映出災後資材處理管道缺失的困境。（蔡旻妤攝）

台東縣去年飽受颱風侵襲，造成大量農用資材受損，卻因縣府補助計畫結束、私人回收費用昂貴，導致農地出現私燒、亂丟廢棄物的亂象。台東縣政府農業處目前已規畫設置「農業廢棄物暫置儲存區」，呼籲農民在程序完備前暫將廢棄物置於田區，切勿觸法。

去年多次颱風過境，台東果園受災慘重，產生大量農業資材廢棄物，部分人煙稀少的荒地馬路邊，隨處可見被遺棄的農用塑膠網及果苗，有田區甚至殘留露天焚燒塑膠後的焦黑痕跡與異味，不僅汙染環境，更影響地方景觀。

由於鄉鎮市公所的清潔隊多半僅收運家戶資源，大型塑膠資材需自行連絡私人環保公司處理，但處理費用不低，陳姓農民坦言，「私人環保公司回收費蠻貴的，對受災農民是多一筆開支」。

農地可見資材焚燒後的焦黑殘留物，私自處理不僅污染環境且恐遭重罰。（蔡旻妤攝）

各鄉鎮公所僅處理家用資源回收，大型農用塑膠無處可去。在成本考量下，部分農民選擇在半夜偷燒，農民說「燒了會有黑煙，白天燒一定會被檢舉」，成了農村間不能說的祕密。

縣府農業處農務科長廖炯傑指出，縣府在113年至114年間曾編列300多萬試辦補助計畫，成效良好，目前正處於政策銜接期。為解決農民負擔，縣府正規畫包含樹枝、塑膠混合物及鐵材的專用暫置儲存區域，細節尚待公告。

農業處呼籲，在暫置區正式啟用前，農民應先將廢棄資材暫放於自家田區，若隨意亂丟或私自焚燒。除引發環境問題外，一旦經環保單位查獲，將面臨空氣污染防制法等高額罰鍰，切莫因小失大。

