颱風這2天穿越台灣上空 鳳凰恐創70年來罕例路徑

第26號颱風「鳳凰」持續增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰將升級為中度颱風，甚至可能達強烈等級，預計影響時程也曝光。氣象專家林得恩表示，11月颱風要達中度至強烈，且從台灣西部北上侵台，無論登陸與否，在歷史個案中相當罕見。

鳳凰估下週三四穿越台灣

氣象粉專台灣颱風論壇今（7）日發布最新預報，指出鳳凰持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可能達強烈颱風等級。



至於大家最關心是否會影響台灣？粉專表示，鳳凰路徑變化不大，預期下週二（11日）進入南海後開始北轉，朝台灣靠近。多數模式顯示，鳳凰下週三（12日）至四（13日）間穿越台灣上空。

鳳凰颱風最新路徑圖。（圖／中央氣象署）

台灣颱風論壇強調，目前主要差異在，鳳凰是走台灣西岸（台灣海峽）或東岸，變數取決於北轉時間與位置，但這部分仍有變數。

鳳凰11月颱路徑罕見

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。因為發生在11月，強度等級又在中度至強烈颱風之間，而且從台灣西部一路北上，不管有沒有登陸，或從台灣海峽直接北上。



這在過去歷史個案中，都是非常罕見的，「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例。」

70年僅0.3個！11月颱侵台紀錄少

從1950年至2024年氣候來看，11月平均侵台颱風僅約0.3個，登陸台灣只有6至7起，幾乎沒有自西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風；而由南往北、走台灣海峽的颱風總數3至4個，也屬於11月較罕見路徑。

鳳凰命名非花非鳥

林得恩特別註解，本次「鳳凰」颱風，不是花、不是鳥，而是山，為香港命名。根據世界氣象組織西北太平洋颱風委員會的命名規則，各會員國或地區會提供颱風名稱，香港此次提供的「鳳凰」是指鳳凰山，而非民眾常聯想的鳳凰鳥或鳳凰花。