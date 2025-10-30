颱風造成嘉義文資災損嚴重 李遠：全力協助復原

（中央社記者蔡智明、黃國芳嘉義30日電）7月颱風豪雨重創嘉義縣、市文化資產與百大文化基地，文化部長李遠今天關切復情況，他說後續將盡力全額補助協助復原工作，並強調台灣面臨災後重建會變得更好。

李遠今天下午勘查布袋洲南鹽場、嘉義市史蹟資料館（原嘉義神社暨附屬館所）及百大文化基地島呼冊店天災後受損修復情形，並聽取相關說明。

洲南鹽場執行長蔡炅樵說，洲南鹽場屋頂遭強風吹翻，窗戶及展示板、電腦等毀損，災損金額約新台幣311萬元，目前已先行恢復營運，但仍有房舍待整修，期待整修後可以能長久使用。台灣幾乎年年風災、淹水，只是今年特別嚴重，這些年來他們學會了如何與天災共處。

廣告 廣告

李遠表示，修繕經費所費不貲，有些歷史建物都需耗資上千萬元，重建需有長遠規畫，災難也帶來一個新的機會，如洲南鹽場木構建築梁柱位置不一，年久失修等疑慮，可一併在此次修繕中改善，讓建物再用20年以上。

結束洲南鹽場勘查後，李遠前往嘉義市史蹟資料館，嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠等陪同瞭解此處受損情形。

李遠表示，嘉義市史蹟資料館的災後復原經費完全核定，嘉義市是文化、生態豐富的地方，的確可以吸引到國內外遊客到訪。

李遠指出，史蹟資料館原址為「原嘉義神社暨附屬館所」，可說是台灣保留細節最完整的神社，值得好好保護，今天看到整體與嘉義公園結合，感覺非常舒服。

李遠強調，台灣面臨災後重建會變得更好，只能用如此的心情面對一次又一次的災難；嘉義、台南受到7月風災重創，文化部又不能投入救災，只能在災後立即投入很多的人力及資源幫助，未來嘉義市若還有需要協助重建地方，文化部一定會全力以赴。

文化部發布新聞稿，從「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」預算爭取到2.94億元協助8縣市推動文化資產搶修與復建計畫。其中，嘉義市共獲補助3案、計771.4萬元；嘉義縣7案、共2258.1萬元。同時，全數案件都是全額核定補助，「不需要自籌配合款」，展現中央對地方文化保存工作的全力支持。

今天是李遠的國曆生日，市長黃敏惠特地在勘災簡報後準備蛋糕，讓李遠又驚又喜；他表示，除了文化部可以幫忙嘉義市外，也可以說服其他部會一起提供協助。（編輯：龍柏安）1141030