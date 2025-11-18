颱風造成災損 宜蘭可申請地價稅延、分期繳納

颱風造成災損，宜蘭縣財稅局表示，可申請地價稅延、分期繳納。（宜蘭縣財稅局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣財稅局表示，今年地價稅已於十一月一日起開徵，惟近日受鳳凰颱風影響，縣內部分地區發生災情。受災民眾及企業因受天然災害影響致無法於規定繳納期間內繳清稅捐者，得依稅捐稽徵法第２６條及財政部「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」規定，於規定繳納期間內依據該辦法第４條規定，檢具相關災害證明文件向該局申請延期或分期繳納，最長可延期一年或分期三年（３６期）。

該局提醒民眾，地價稅開徵後如未收到或遺失繳款書，請向就近所在地鄉鎮市公所、縣財稅局、羅東分局查詢補發。如果對於地價稅災害損失稅捐減免或延（分）期繳納之規定或申報（請）方式有不明瞭之事項或疑問，可撥打總局免費服務電話0800-396969或(03)9325101轉152~162、羅東分局免費服務電話0800-232234或(03)9542226轉201~208洽詢，也可就近向該局或羅東分局洽詢。